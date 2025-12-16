Conheça o peixe que supera o bacalhau em sabor, mas é muito mais barato

Pouco conhecido fora dos grandes centros gastronômicos, o peixe tem conquistado chefs e consumidores

16 de dezembro de 2025

O tamboril, popularmente conhecido como peixe-sapo, é um dos segredos mais bem guardados da gastronomia. Apesar da aparência pouco atrativa, o peixe surpreende pelo sabor delicado, textura firme e versatilidade na cozinha, sendo frequentemente comparado — e até apontado como superior — ao tradicional bacalhau.

Encontrado principalmente em águas profundas do Oceano Atlântico, o tamboril começa a ganhar espaço nas peixarias brasileiras e no cardápio de restaurantes especializados, chamando atenção também pelo custo significativamente menor em relação a peixes nobres importados.

Por que o tamboril é comparado ao bacalhau?

A comparação não é exagero. O tamboril possui carne branca, consistente e sem espinhas, características muito valorizadas na culinária. Assim como o bacalhau, ele absorve bem temperos e pode ser preparado de diversas formas: assado, grelhado, ensopado ou em receitas mais elaboradas.

Chefs costumam destacar que o peixe-sapo tem um sabor ainda mais suave e refinado, além de não desmanchar com facilidade durante o preparo, o que o torna ideal para pratos sofisticados.

Peixe barato e com alto valor gastronômico

Um dos grandes diferenciais do tamboril é o preço. Enquanto o bacalhau pode alcançar valores elevados, especialmente em datas comemorativas, o peixe-sapo costuma ser encontrado por um custo muito mais acessível, entregando qualidade semelhante ou superior.

Isso faz do tamboril uma excelente alternativa para quem busca economizar sem abrir mão de uma refeição saborosa e nutritiva.

Benefícios nutricionais do peixe-sapo

Além do sabor, o tamboril também se destaca do ponto de vista nutricional. Ele é rico em proteínas de alto valor biológico, possui baixo teor de gordura e é fonte de minerais importantes, como fósforo e selênio, além de vitaminas do complexo B.

Por ser um peixe de carne magra, é indicado para dietas equilibradas e para quem busca uma alimentação mais saudável.

Aparência estranha, sabor surpreendente

Apesar do apelido pouco convidativo, o peixe-sapo prova que aparência não define qualidade. Seu visual robusto e cabeça grande contrastam com uma carne extremamente nobre, motivo pelo qual é chamado por muitos de “o luxo disfarçado dos mares”.

Cada vez mais presente em receitas contemporâneas e na alta gastronomia, o tamboril mostra que é possível unir sabor, economia e sofisticação em um único ingrediente.

