Ministério Público abre concurso público para nível fundamental com salário acima de R$ 4,5 mil

Seleção em Goiás oferece vaga no interior do estado, exige apenas ensino fundamental e garante estabilidade

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) abriu um novo concurso público voltado a candidatos com nível fundamental completo, oferecendo salário inicial acima de R$ 4,5 mil. A oportunidade chama atenção por unir baixa exigência de escolaridade, boa remuneração e estabilidade no serviço público.

O edital contempla vaga para atuação no interior do estado, mais precisamente no município de Vianópolis.

Cargo disponível no concurso

A seleção é destinada ao cargo de Oficial de Promotoria, função de apoio essencial às atividades do Ministério Público. O servidor atua em tarefas administrativas, atendimento ao público e cumprimento de diligências relacionadas às promotorias.

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo. O edital também prevê a exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), já que o cargo pode envolver deslocamentos externos.

Salário e jornada de trabalho

O salário inicial é de R$ 4.542,73, para uma jornada de 40 horas semanais. Além do vencimento, os aprovados têm direito a benefícios previstos nas normas do MP-GO, como auxílio-alimentação e outras vantagens internas.

O valor é considerado elevado para concursos de nível fundamental, o que torna a seleção ainda mais disputada.

Quando começam as inscrições e onde se inscrever

As inscrições serão abertas no dia 7 de janeiro de 2026 e seguem até 5 de fevereiro de 2026. Todo o processo deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do Ministério Público de Goiás.

A taxa de inscrição é de R$ 62,02, com possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem nos critérios previstos em lei, como inscritos no CadÚnico, doadores de sangue ou de medula óssea, dentro do prazo indicado no edital.

Data da prova já está definida

A prova objetiva está marcada para o dia 26 de abril de 2026. O local e o horário de aplicação serão divulgados posteriormente no site do MP-GO e no cartão de confirmação do candidato.

Além da prova objetiva, o concurso pode contar com etapas complementares, como prova discursiva ou redação, conforme detalhado no edital.

Conteúdos cobrados na seleção

As disciplinas costumam abranger conteúdos básicos, como Língua Portuguesa, Matemática, noções de Informática e conhecimentos gerais relacionados às atribuições do cargo. O conteúdo programático completo está disponível no edital.

Por que o concurso chama tanta atenção

Concursos públicos de nível fundamental com salário acima de R$ 4,5 mil são raros. Por isso, a vaga do MP-GO em Vianópolis atrai candidatos de diversas regiões, especialmente aqueles que buscam estabilidade, boa remuneração e menor custo de vida no interior.

Atenção aos prazos

Contudo, os interessados devem ficar atentos às datas e acompanhar eventuais comunicados oficiais do Ministério Público de Goiás para não perder prazos importantes, como inscrição, pagamento da taxa e divulgação do local da prova.

