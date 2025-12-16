Nova tendência está transformando os banheiros das casas modernas

Soluções compactas redefinem o design e a funcionalidade dos banheiros contemporâneos

Isabella Valverde - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Vecislavas Popa)

O banheiro deixou de ser apenas um espaço funcional para se tornar um ambiente estratégico dentro das casas modernas. E uma mudança silenciosa, mas cada vez mais evidente, está redesenhando esse cômodo: o bidê tradicional, por décadas símbolo de higiene e requinte, começa a desaparecer para dar lugar a soluções mais compactas, tecnológicas e alinhadas ao estilo de vida atual.

Com imóveis cada vez menores e projetos voltados ao aproveitamento inteligente de cada metro quadrado, arquitetos e designers passaram a questionar a presença de peças volumosas que ocupam espaço sem oferecer a mesma eficiência das novas alternativas. Nesse cenário, surgem os vasos sanitários multifuncionais, conhecidos como washlets, que integram as funções do bidê diretamente no vaso.

Esses modelos contam com sistemas automatizados de limpeza, bicos retráteis, controle da temperatura da água e, em alguns casos, do próprio assento. O resultado é uma experiência mais confortável, prática e higienicamente eficiente, especialmente em regiões de clima frio, onde o conforto térmico faz diferença no dia a dia.

Além da funcionalidade, a estética também pesa na decisão. Ao eliminar um item extra do layout, o banheiro ganha linhas mais limpas, sensação de amplitude e um visual mais moderno. A integração do bidê ao vaso sanitário permite projetos mais fluidos e minimalistas, uma característica cada vez mais valorizada na arquitetura contemporânea.

Outra solução que vem ganhando espaço é o chuveiro higiênico lateral. Simples, discreto e fácil de instalar, ele atende aos mesmos padrões de higiene sem exigir reformas complexas ou grandes áreas livres. Popular em países como Japão, França e Reino Unido, o dispositivo também se destaca pela economia de água e pela redução do uso de papel higiênico, reforçando o compromisso com práticas sustentáveis.

Para pessoas com mobilidade reduzida, o chuveiro higiênico representa ainda mais autonomia e segurança, já que dispensa deslocamentos desconfortáveis e facilita os cuidados pessoais no próprio vaso sanitário.

A retirada do bidê tradicional abre novas possibilidades dentro do banheiro. O espaço antes ocupado pode ser usado para armários, nichos, máquinas de lavar ou soluções de armazenamento, tornando o ambiente mais versátil e adaptado às rotinas modernas. Essa flexibilidade tem sido um dos principais argumentos para a mudança.

Mais do que uma tendência estética, essa transformação reflete uma evolução cultural. A higiene pessoal passa a ser associada à tecnologia, ao conforto e à responsabilidade ambiental. Em diversos países da Europa e da América do Sul, os washlets já simbolizam modernidade e consumo consciente.

O banheiro, antes visto apenas como um espaço de passagem, consolida-se como um ambiente inteligente, onde design, inovação e sustentabilidade caminham juntos. E, nesse novo cenário, o bidê clássico vai ficando para trás.

