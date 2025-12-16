O porco com mais de 1,1 tonelada que cresceu além do esperado e entrou para a história como o maior do mundo

Animal surpreendeu criadores ao ultrapassar qualquer previsão de tamanho e virou referência mundial

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

O que começou como a criação comum de um porco acabou entrando para a história. Conhecido como Big Bill, o animal cresceu muito além do esperado e se tornou o maior porco já registrado no mundo, com impressionantes 1.157 quilos, o equivalente a mais de 1,1 tonelada.

O caso aconteceu nos Estados Unidos e segue sendo lembrado décadas depois como um dos episódios mais curiosos da história da criação de animais.

Quem foi Big Bill

Big Bill viveu no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, e teve seu tamanho oficialmente registrado em 1933. Além do peso fora do comum, o porco chamava atenção pelo comprimento, que chegava a cerca de 2,7 metros, tamanho comparável ao de um carro pequeno.

O animal cresceu tanto que passou a ter dificuldades de locomoção, algo que surpreendeu até criadores experientes da época, acostumados a lidar com animais de grande porte.

Crescimento fora de qualquer padrão

Segundo registros históricos, Big Bill foi criado inicialmente para fins comuns da suinocultura. No entanto, ao longo do tempo, seu crescimento ultrapassou todas as expectativas. A alimentação abundante e características genéticas contribuíram para que o animal atingisse proporções nunca vistas antes.

Na época, não havia explicações científicas detalhadas para um crescimento tão extremo, o que aumentou ainda mais a curiosidade em torno do caso.

Tentativa de exibição e fim precoce

Com o tamanho impressionante, Big Bill chegou a ser preparado para ser exibido em eventos e feiras, como uma atração. No entanto, o peso excessivo acabou causando problemas de saúde. Durante o transporte, o porco sofreu fraturas nas pernas, o que levou à sua morte pouco tempo depois.

Apesar disso, o legado de Big Bill permaneceu. Até hoje, ele é citado como o maior porco domesticado da história.

Tentativas modernas de repetir o feito

Décadas depois, outros casos de porcos gigantes surgiram ao redor do mundo. Na China, por exemplo, animais conhecidos informalmente como “porcos de uma tonelada” chamaram atenção durante uma crise na suinocultura. Ainda assim, nenhum deles teve pesagem oficial ou reconhecimento histórico comparável ao de Big Bill.

Por isso, o recorde segue intacto.

Um caso que virou lenda

Mesmo após tantos anos, Big Bill continua sendo lembrado como um símbolo de crescimento extremo e um dos casos mais curiosos da relação entre humanos e animais de criação. Afinal, seu tamanho incomum garantiu um lugar definitivo na história — e dificilmente será superado.

