A cidade brasileira que ganhou fábrica gigante de tamanho equivalente a cerca de 645 campos de futebol

Na Bahia, um feito que pode reinventar a indústria automotiva está prestes a surpreender o país inteiro

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Márcio Filho / MTUR / Agência Brasil)

Camaçari, cidade baiana próxima a Salvador, entrou de vez no mapa da indústria automotiva global com a inauguração completa da fábrica da chinesa BYD, um dos maiores complexos industriais de veículos elétricos fora da Ásia.

O projeto, construído em aproximadamente 15 meses no antigo terreno da Ford, ocupa 4,6 milhões de metros quadrados, área equivalente a cerca de 645 campos de futebol, e representa um investimento de cerca de R$ 5,5 bilhões.

A cerimônia oficial de lançamento aconteceu dia 9 de outubro e foi acompanhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, autoridades estaduais e executivos da BYD, mostrando o início das operações com capacidade inicial de 150 mil veículos por ano.

A meta anunciada é ambiciosa: elevar essa produção para até 600 mil unidades anuais, voltadas tanto ao mercado interno quanto à exportação para outros países da América Latina, África e além.

O complexo já começou a produzir veículos como o Dolphin Mini, o King e o Song Pro, e em poucos meses alcançou a marca de 10 mil unidades montadas, um feito que indica aceleração na produção e forte presença da empresa no mercado brasileiro.

Estratégias como a implantação de um segundo turno de produção e a gradual nacionalização de peças reforçam o compromisso da BYD com a região e com a transformação industrial do país.

A escolha de Camaçari teve razões estratégicas. A cidade combina uma localização logística próxima ao porto de Salvador com infraestrutura industrial já consolidada e acesso a fornecedores, além de mão de obra local capacitada.

A iniciativa não só recupera parte do legado industrial deixado pela Ford, mas também impulsiona a economia regional, com perspectiva de gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos.

Essa fábrica simboliza um novo capítulo para a Bahia e para o Brasil no setor automotivo: representa não só um salto na produção local de veículos elétricos e híbridos, mas também a aposta do país como polo exportador e player importante na transição energética global.

