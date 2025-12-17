A melhor marinada para lombo suíno: vai deixar essa receita de Natal perfeita e no capricho

Se você quer surpreender a família com um prato suculento, essa pode ser a receita ideal que faltava na sua ceia

Pedro Ribeiro - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Receitas de Pai)

Preparar uma boa receita de Natal vai muito além de escolher a carne certa.

É no tempero, no cuidado e no tempo de preparo que tudo se transforma.

Se você quer surpreender a família com um prato suculento, cheio de sabor e com cara de celebração, essa marinada para lombo suíno pode ser exatamente o que faltava na sua ceia.

Simples de fazer, econômica e muito eficiente, ela realça a carne e deixa o resultado final digno de elogios.

O lombo suíno é uma carne magra e, por isso, precisa de um bom tempero para não ficar seco.

A marinada resolve esse ponto ao combinar legumes, especiarias, mostarda, shoyu e suco de laranja.

Essa mistura equilibra sabores e garante um resultado final muito mais suculento, ideal para uma receita de Natal caprichada.

Outro ponto positivo é a versatilidade. O lombo pode ser assado fatiado, servido com molho e ainda ganhar acompanhamentos clássicos da época.

Ingredientes simples e preparo sem erro

Para preparar a marinada, basta bater no liquidificador cenoura, cebola, cheiro-verde, alho, sal, pimentas, mostarda, shoyu e o suco de laranja.

Em seguida, fatie o lombo em pedaços médios, evitando cortes muito finos para não ressecar a carne.

Coloque tudo em um saco próprio para alimentos ou recipiente fechado e leve à geladeira por cerca de 24 horas.

Esse tempo é essencial para que a carne absorva bem o tempero e a receita de Natal fique ainda mais saborosa.

Bacon e abacaxi dão o toque especial

Depois da marinada, leve o lombo à assadeira e finalize com fatias de bacon e abacaxi.

Essa combinação traz contraste de sabores e deixa o prato mais bonito e apetitoso.

Asse em forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, sempre observando o ponto da carne.

Para um molho mais leve, retire o excesso de gordura do caldo com uma colher ou leve rapidamente ao congelador antes de servir.

Um prato fácil que vira destaque da ceia

Essa marinada mostra que uma boa receita de Natal não precisa ser complicada.

Com poucos ingredientes e um preparo simples, você garante um lombo suíno macio, bem temperado e com cara de prato especial, perfeito para celebrar.

