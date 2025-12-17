Homem que assassinou mulher a tiros na frente do filho pequeno é condenado, no interior de Goiás

Vítima foi surpreendida na garagem de casa, onde os executores efetuaram diversos disparos de arma de fogo

Davi Galvão - 17 de dezembro de 2025

Crime violento chocou a comunidade de Crixás. (Foto: Reprodução)

O Tribunal do Júri condenou Otávio Santos Ribeiro Carajá a 17 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão. Conforme denúncia do Ministério Público, ele e outros comparsas, incluindo um adolescente, executaram uma mulher na frente do filho pequeno, no Setor Morada do Sol, em Crixás, por conta de uma rixa entre facções.

Otávio foi considerado culpado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e por integrar organização criminosa.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 8 de novembro de 2022. Na ocasião, o réu, na companhia de um adolescente e de outros envolvidos, matou Nayane dos Anjos Souza e tentou matar Márcio Santos da Silva.

A motivação, segundo o MPGO, foi um conflito entre facções criminosas.

Ainda conforme a acusação, as vítimas foram surpreendidas na garagem da residência, onde os executores efetuaram diversos disparos de arma de fogo. O homicídio foi cometido na presença do filho pequeno de Nayane.

Os jurados acolheram integralmente a tese do MP quanto ao assassinato, mas absolveram o réu da acusação de tentativa de homicídio contra Márcio Santos da Silva e do crime conexo de corrupção de menor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!