O vilarejo eleito o mais lindo do mundo, segundo guias turísticos

As montanhas moldam a paisagem e mudam de aparência a cada estação

Pedro Ribeiro - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Mais lindo do mundo é uma expressão forte, porém ela parece fazer sentido logo nos primeiros instantes em que o visitante chega a esse vilarejo alpino da Suíça.

Guias turísticos apontam o local como o mais lindo do mundo porque ele reúne montanhas monumentais, chalés charmosos e uma atmosfera que lembra um cenário de cinema.

Além disso, cada detalhe do vilarejo contribui para uma experiência completa, capaz de impressionar até viajantes experientes.

Um cenário que parece irreal

Grindelwald fica no coração do Oberland Bernês e se destaca por estar cercado por geleiras imponentes e picos cobertos de neve durante boa parte do ano.

Por isso, muitos viajantes afirmam que ele merece o título de mais lindo do mundo quando o assunto é vilarejo alpino.

As montanhas moldam a paisagem e mudam de aparência a cada estação. No entanto, independentemente da época, o visual sempre surpreende.

Como chegar e aproveitar o trajeto

Chegar a Grindelwald já faz parte da viagem. Primeiro, o turista pode pegar um trem até Interlaken, saindo de cidades como Zurique ou Berna.

Em seguida, há trens diretos que chegam ao vilarejo em cerca de 30 minutos.

Embora seja possível ir de carro, o trem oferece uma experiência mais marcante.

Afinal, o trajeto revela paisagens panorâmicas que ajudam a entender por que tantos guias descrevem o destino como o mais lindo do mundo.

O que fazer no vilarejo

Grindelwald oferece atrações para todos os perfis. Um dos passeios mais procurados é o First Cliff Walk, onde o visitante caminha por uma passarela suspensa na beira da montanha.

Além disso, o Jungfraujoch, conhecido como Top of Europe, leva à estação de trem mais alta da Europa.

Enquanto isso, trilhas entre vales, cachoeiras e lagos alpinos atraem quem busca contato direto com a natureza.

Já no inverno, as pistas de esqui e snowboard transformam o vilarejo em um verdadeiro paraíso branco.

Gastronomia e clima acolhedor

Depois das atividades ao ar livre, o visitante encontra um ambiente acolhedor nos chalés locais.

Fondues, chocolates suíços e pratos tradicionais fazem parte do cardápio e reforçam a identidade cultural da região.

Dessa forma, o vilarejo não encanta apenas pela paisagem, mas também pela experiência gastronômica.

Consequentemente, muitos viajantes passam a considerar Grindelwald o mais lindo do mundo também pelo conjunto da obra.

Onde se hospedar

Grindelwald atende diferentes estilos de viagem.

Há chalés rústicos com vista direta para os Alpes, ideais para quem busca uma experiência autêntica.

Ao mesmo tempo, hotéis boutique e resorts de luxo oferecem spas e vistas panorâmicas.

Por outro lado, quem prefere economizar encontra hospedagens mais simples próximas à estação de trem, o que facilita a locomoção pela região.

Melhor época para visitar

O vilarejo recebe visitantes durante todo o ano.

No verão, entre junho e setembro, o clima favorece trilhas, lagos e paisagens floridas.

Já no inverno, de dezembro a março, o destino atrai amantes de esportes de neve.

Enquanto isso, o outono oferece um ritmo mais tranquilo, com menos turistas e cores intensas nas montanhas.

Por fim, Grindelwald confirma rapidamente a fama que carrega.

Seja para aventura, descanso ou contemplação, o vilarejo eleito o mais lindo do mundo consegue impressionar em qualquer estação.

