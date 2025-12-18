As raças de cachorro mais carinhosas e que todo mundo deveria conhecer, segundo veterinários

O carinho canino não é só instinto; é comportamento que responde a cuidado

Magno Oliver - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

A relação entre humanos e cães se apoia sempre em comportamento, afeto e convivência cotidiana.

Veterinários que acompanham famílias e clínicas apontam que algumas raças apresentam, de forma consistente, comportamentos mais voltados ao afeto, proximidade física, vontade de participar das rotinas da casa e tolerância a crianças e outros animais.

Alguns doguinhos se destacam ainda mais por essa característica afetiva ímpar.

1) Labrador

O Labrador é unanimidade entre veterinários quando o assunto é sociabilidade. Criados originalmente para trabalhar próximos de pescadores e depois como cães de família e de serviço, os labradores mostram alta tolerância a crianças, forte desejo de agradar e disposição para estar perto do dono.

Essas características os tornam excelentes cães de companhia: procuram o contato físico, participam de atividades e respondem bem a adestramento positivo.

Guias e textos de profissionais de clínica veterinária destacam Labradores como uma escolha segura para quem busca proximidade e lealdade.

2) Golden Retriever

Semelhante ao Labrador em temperamento, o Golden Retriever combina carinho, paciência e bastante sensibilidade.

Veterinários ressaltam que goldens tendem a buscar a interação com a família, demonstram empatia, muitas vezes percebida em cães de terapia, e têm comportamento estável em ambientes domésticos.

Esses fatores fazem do Golden uma raça muito indicada para casas com crianças e para quem valoriza um cão que gosta de colo e proximidade física. Profissionais apontam ainda a boa capacidade de socialização e fácil treinamento como motivos para recomendar a raça.

3) Cavalier King Charles Spaniel

De porte pequeno, o Cavalier King Charles Spaniel tem história como cão de companhia da nobreza e mantém, até hoje, a fama de “cão de colo”.

Veterinários costumam indicar a raça para famílias e idosos que buscam afeto intenso em um cachorro de rotina menos exigente em espaço.

Cavaliers demonstram um comportamento afetuoso quase contínuo: gostam de proximidade, abraços e são facilmente sociáveis com visitantes e outros animais. Por isso, muito profissionais o descrevem como uma opção ideal para quem prioriza contato físico e laços afetivos constantes.

