6 comportamentos que antes eram vistos como qualidades, mas passaram a ser enxergados como defeitos após abusos da geração Z

O que já foi elogiado hoje causa estranhamento em ambientes sociais diversos

Magno Oliver - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Mudanças culturais raramente acontecem de forma brusca, mas algumas transformações recentes aceleraram a revisão de comportamentos antes valorizados socialmente.

Com a ascensão da geração Z ao mercado de trabalho e aos espaços públicos de convivência, certas atitudes passaram a ser questionadas não pela essência, mas pelo uso excessivo ou distorcido. O que antes soava como virtude, hoje pode ser interpretado como desequilíbrio, falta de limites ou até desrespeito, dependendo do contexto.

6 comportamentos que antes eram vistos como qualidades, mas passaram a ser enxergados como defeitos após abusos da geração Z

1. Sinceridade extrema

Antes vista como transparência admirável, a sinceridade sem filtro passou a ser associada à falta de empatia. O excesso transformou franqueza em grosseria normalizada.

2. Autenticidade absoluta

Ser “100% você mesmo” era sinal de personalidade forte até algumas gerações anteriores. Hoje, quando usada como justificativa para ignorar regras sociais, virou sinônimo de inflexibilidade.

3. Questionar tudo

O pensamento crítico sempre foi valorizado, mas parece que com as novas gerações isso mudou muito. O abuso constante, porém, gerou ambientes de conflito permanente, onde nenhuma decisão parece suficiente ou legítima.

4. Priorizar a saúde mental acima de tudo

Cuidar da mente deixou de ser tabu, mas o uso indiscriminado do discurso passou a justificar fuga de responsabilidades básicas do convívio coletivo. Esse ponto ganhou importância a um tempo e hoje em dia se ressignificou.

5. Flexibilidade com horários

A autonomia no tempo era vista como maturidade, compromisso. Em excesso, passou a ser lida como falta de compromisso e dificuldade em cumprir acordos, o que acaba atrapalhando a vida das outras pessoas em vários aspectos.

6. Expor sentimentos publicamente

Demonstrar emoções era sinal de humanidade, empatia. Hoje, a superexposição constante pode ser percebida como falta de limites entre o privado e o público.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!