Game vira alvo de polêmica antes mesmo do lançamento

Conflito entre estúdio e editora gera revolta na comunidade e levanta dúvidas sobre o futuro da aguardada sequência

Jordana Viana - 18 de dezembro de 2025

Aclamado jogo de sobrevivência subaquática enfrenta polêmica (Montagem/ Portal 6)

Mesmo antes de chegar ao público, Subnautica 2 já enfrenta uma das maiores crises de sua curta trajetória.

A aguardada sequência do aclamado jogo de sobrevivência submarina passou de promessa empolgante a centro de disputas judiciais, demissões internas e desconfiança generalizada da comunidade gamer.

O que deveria ser um mergulho tranquilo em novos oceanos alienígenas acabou se transformando em águas turbulentas.

Expectativa alta e promessas ambiciosas

Anunciado como a continuação direta do sucesso da franquia, Subnautica 2 promete novos biomas subaquáticos, criaturas gigantes conhecidas como leviathans, veículos inéditos, mecânicas de exploração expandidas e até um modo cooperativo.

A ideia inicial era lançar o jogo em acesso antecipado em 2025 para PC, consoles e serviços como o Game Pass, reacendendo nos fãs o espírito de descoberta que marcou o primeiro título.

Mas, nos bastidores, o cenário começou a se deteriorar.

Conflito entre estúdio e editora

Em 2021, a Unknown Worlds Entertainment, estúdio responsável pela franquia, foi adquirida pela editora sul-coreana Krafton por cerca de US$ 500 milhões. O contrato previa ainda um bônus de até US$ 250 milhões caso metas financeiras fossem atingidas até o fim de 2025 com o lançamento de Subnautica 2.

No entanto, em meados de 2025, a Krafton demitiu os cofundadores e líderes originais do estúdio. Pouco tempo depois, anunciou o adiamento do acesso antecipado do jogo para 2026.

Oficialmente, a justificativa foi a necessidade de mais tempo para polimento e adição de conteúdo.

Para muitos fãs e ex-integrantes da equipe, porém, a decisão teria outro motivo: evitar o pagamento do bônus contratual.

Processos e acusações

A crise se aprofundou quando os ex-líderes da Unknown Worlds entraram com um processo contra a Krafton. Eles acusam a editora de sabotar deliberadamente o lançamento, alegando que o jogo já estaria pronto para o acesso antecipado.

Do outro lado, a Krafton nega qualquer irregularidade e afirma que a decisão foi tomada exclusivamente com base em critérios de qualidade e feedback interno. O embate jurídico tornou-se público e colocou em xeque a transparência do projeto, lançando dúvidas sobre o futuro da franquia.

Revolta da comunidade

A reação dos jogadores foi imediata. Fóruns, redes sociais e comunidades como o Reddit passaram a concentrar manifestações de repúdio, com pedidos de boicote, retirada do jogo de listas de desejo e rejeição a qualquer pré-venda.

Parte da comunidade passou a questionar se Subnautica 2 ainda representa os valores que consagraram a franquia: liberdade, exploração, mistério e conexão direta com o jogador. A confiança, construída ao longo dos anos, parece abalada.

O jogo segue em desenvolvimento

Apesar das polêmicas, o desenvolvimento de Subnautica 2 continua. A equipe atual afirma que o projeto mantém sua proposta original: um mundo subaquático alienígena, criaturas ameaçadoras, progressão aprofundada e uma experiência mais robusta do que os títulos anteriores.

A promessa é entregar um jogo mais completo e polido. Ainda assim, a narrativa conturbada faz com que muitos jogadores acompanhem as novidades com cautela e ceticismo.

O futuro em jogo

Hoje, Subnautica 2 está oficialmente programado para chegar em acesso antecipado apenas em 2026. Mais do que uma nova data, o que está em jogo é a confiança do público, dos antigos desenvolvedores e da própria comunidade que ajudou a transformar a franquia em sucesso.

Se conseguir entregar uma experiência à altura das expectativas, o jogo ainda pode se recuperar. Caso contrário, corre o risco de se tornar um exemplo de como decisões corporativas podem comprometer até as franquias mais queridas.

No fim, a pergunta permanece: Subnautica 2 vai emergir como um novo marco dos jogos de sobrevivência — ou afundar antes mesmo de chegar às mãos dos jogadores?

Veja o vídeo completo no YouTube:

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!