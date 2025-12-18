Game vira alvo de polêmica antes mesmo do lançamento

Conflito entre estúdio e editora gera revolta na comunidade e levanta dúvidas sobre o futuro da aguardada sequência

Jordana Viana Jordana Viana -
Game vira alvo de polêmica antes mesmo do lançamento
Aclamado jogo de sobrevivência subaquática enfrenta polêmica (Montagem/ Portal 6)

Mesmo antes de chegar ao público, Subnautica 2 já enfrenta uma das maiores crises de sua curta trajetória.

A aguardada sequência do aclamado jogo de sobrevivência submarina passou de promessa empolgante a centro de disputas judiciais, demissões internas e desconfiança generalizada da comunidade gamer.

O que deveria ser um mergulho tranquilo em novos oceanos alienígenas acabou se transformando em águas turbulentas.

Leia também

Expectativa alta e promessas ambiciosas

Anunciado como a continuação direta do sucesso da franquia, Subnautica 2 promete novos biomas subaquáticos, criaturas gigantes conhecidas como leviathans, veículos inéditos, mecânicas de exploração expandidas e até um modo cooperativo.

A ideia inicial era lançar o jogo em acesso antecipado em 2025 para PC, consoles e serviços como o Game Pass, reacendendo nos fãs o espírito de descoberta que marcou o primeiro título.

Mas, nos bastidores, o cenário começou a se deteriorar.

ss_a1263dc1671eec9d9baed1661de74cf13d7b417b.1920×1080
ss_824940ca39301e3b3675faa7d1b0f144a23f253c.1920×1080
ss_2159121cd62f5b9198503338e0f6b1d18d3ded88.1920×1080
Subnautica2
ss_a1263dc1671eec9d9baed1661de74cf13d7b417b.1920×1080
ss_824940ca39301e3b3675faa7d1b0f144a23f253c.1920×1080
ss_2159121cd62f5b9198503338e0f6b1d18d3ded88.1920×1080
Subnautica2

Conflito entre estúdio e editora

Em 2021, a Unknown Worlds Entertainment, estúdio responsável pela franquia, foi adquirida pela editora sul-coreana Krafton por cerca de US$ 500 milhões. O contrato previa ainda um bônus de até US$ 250 milhões caso metas financeiras fossem atingidas até o fim de 2025 com o lançamento de Subnautica 2.

Empresa sul-coreana Krafton comprou a Unknown Worlds Entertainment por cerca de US$ 500 milhões (Foto: Reprodução)

No entanto, em meados de 2025, a Krafton demitiu os cofundadores e líderes originais do estúdio. Pouco tempo depois, anunciou o adiamento do acesso antecipado do jogo para 2026.

Oficialmente, a justificativa foi a necessidade de mais tempo para polimento e adição de conteúdo.

Para muitos fãs e ex-integrantes da equipe, porém, a decisão teria outro motivo: evitar o pagamento do bônus contratual.

Processos e acusações

A crise se aprofundou quando os ex-líderes da Unknown Worlds entraram com um processo contra a Krafton. Eles acusam a editora de sabotar deliberadamente o lançamento, alegando que o jogo já estaria pronto para o acesso antecipado.

Do outro lado, a Krafton nega qualquer irregularidade e afirma que a decisão foi tomada exclusivamente com base em critérios de qualidade e feedback interno. O embate jurídico tornou-se público e colocou em xeque a transparência do projeto, lançando dúvidas sobre o futuro da franquia.

Revolta da comunidade

A reação dos jogadores foi imediata. Fóruns, redes sociais e comunidades como o Reddit passaram a concentrar manifestações de repúdio, com pedidos de boicote, retirada do jogo de listas de desejo e rejeição a qualquer pré-venda.

Acesso antecipado foi anunciado para 2025, porém após mais um adiamento deverá ser disponibilizado apenas em 2026 (Foto: Reprodução)

Parte da comunidade passou a questionar se Subnautica 2 ainda representa os valores que consagraram a franquia: liberdade, exploração, mistério e conexão direta com o jogador. A confiança, construída ao longo dos anos, parece abalada.

O jogo segue em desenvolvimento

Desenvolvedores mostraram mudanças dentro do jogo por meio de vídeos e lives de divulgação (Foto: Divulgação)

Apesar das polêmicas, o desenvolvimento de Subnautica 2 continua. A equipe atual afirma que o projeto mantém sua proposta original: um mundo subaquático alienígena, criaturas ameaçadoras, progressão aprofundada e uma experiência mais robusta do que os títulos anteriores.

A promessa é entregar um jogo mais completo e polido. Ainda assim, a narrativa conturbada faz com que muitos jogadores acompanhem as novidades com cautela e ceticismo.

O futuro em jogo

Hoje, Subnautica 2 está oficialmente programado para chegar em acesso antecipado apenas em 2026. Mais do que uma nova data, o que está em jogo é a confiança do público, dos antigos desenvolvedores e da própria comunidade que ajudou a transformar a franquia em sucesso.

Se conseguir entregar uma experiência à altura das expectativas, o jogo ainda pode se recuperar. Caso contrário, corre o risco de se tornar um exemplo de como decisões corporativas podem comprometer até as franquias mais queridas.

(Foto: Divulgação)

No fim, a pergunta permanece: Subnautica 2 vai emergir como um novo marco dos jogos de sobrevivência — ou afundar antes mesmo de chegar às mãos dos jogadores?

Veja o vídeo completo no YouTube:

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Jordana Viana

Jordana Viana

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, atua como Social Media no Portal 6, em Goiânia. Produz conteúdos para o YouTube e matérias voltadas ao entretenimento, curiosidades, mundo dos videogames, cinema e cultura pop, sempre com olhar atento às tendências e aos temas que movimentam o cotidiano digital.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias