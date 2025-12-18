IFG está com vagas abertas para cursos de especialização gratuito e à distância

Formações têm parceria da Universidade Aberta do Brasil e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Paulo Roberto Belém - 18 de dezembro de 2025

Sala de aula do IFG. (Foto: Reprodução)

Para quem está com a intenção de dar um “up” na carreira educacional, o Instituto Federal de Educação (IFG), está com editais abertos para cursos de pós-graduação, com inscrições em andamento.

São duas oportunidades de aprofundamento destinados aos estudantes. Uma delas é para Educação Física Escolar, ofertando 130 vagas, e a outra em Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, disponibilizando 225 chances de acesso.

Ambas são totalmente gratuitas e ofertadas na modalidade EAD, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

As inscrições podem ser feitas de forma on-line e gratuitamente até o dia 05 de janeiro, para o curso de Meio Ambiente e Sustentabilidade; e até o dia 12 de janeiro, para o curso de Educação Física Escolar.

Cada candidato poderá fazer uma única inscrição no processo seletivo, preenchendo todos os campos da ficha com seus próprios dados.

Os interessados devem se inscrever somente via internet, pelo endereço eletrônico, que pode ser acessado clicando aqui. É preciso seguir até à seção das seleções em andamento da Educação a Distância (EaD).

Os candidatos precisam, além de preencher a ficha de inscrição, fazer o upload da documentação exigida no edital por meio do link específico, na página de inscrição, enviando a comprovação de conclusão de curso de graduação e demais documentos.

O processo de seleção será realizado por meio de análise curricular e da comprovação da experiência. Os cursos terão início no primeiro semestre de 2026 e terão duração de 12 meses, com previsão de início em março de 2026 e término em março de 2027.

Os encontros síncronos acontecerão prioritariamente aos sábados, via webconferência. Não haverá encontros presenciais.

Acesse os editais para mais detalhes. Para Educação Física Escolar clique aqui e para Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, acesse aqui.

