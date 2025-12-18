Incêndio de grandes proporções atinge caminhões no pátio da Seinfra, em Goiânia

Situação teria ocorrido por volta de 01h, quando um servidor de plantão ouviu uma explosão e decidiu verificar do que se tratava

Samuel Leão - 18 de dezembro de 2025

Incêndio aconteceu durante a madrugada, em Goiânia. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Na madrugada desta quinta-feira (18), cerca de 10 caminhões do tipo caçamba foram destruídos em razão de um incêndio, que se alastrou entre os veículos. O caso aconteceu em um pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), situado no bairro Vila Paraíso, em Goiânia.

A situação teria ocorrido por volta de 01h, quando um servidor de plantão ouviu uma explosão e decidiu verificar do que se tratava.

Ao chegar no local, se deparou com a bateria de um dos caminhões pegando fogo e acionou o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local em menos de 20 minutos.

Apesar da agilidade, o tempo foi o suficiente para o fogo se alastrar para os vários veículos, com vazamentos de óleo combustível e pequenas explosões provocadas por pneus e tanques de combustível tendo agravado a situação.

Os bombeiros atuaram intensamente na área, controlando as chamas e realizando o rescaldo das estruturas por volta das 02h30. Apesar do susto, não houve feridos e os caminhões foram apontados como pertencentes à empresa ITA.

Confira, a seguir, a nota emitida pela Seinfra:

