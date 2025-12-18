Pouca gente sabe: a forma correta de guardar o queijo muçarela, segundo chefs
Um gesto simples muda tudo e evita aquele problema comum na geladeira
Quem nunca abriu a geladeira e encontrou a muçarela grudada, ressecada ou com partes quebradiças, não é mesmo? Segundo chefs e profissionais de cozinha, esse problema não acontece onde eles trabalham, pois a causa não está no produto, mas na forma como ele é armazenado.
A muçarela é um queijo sensível à umidade e ao ar, e o contato direto com superfícies rígidas ou embalagens mal vedadas acelera a perda de textura.
Nos bastidores das cozinhas profissionais, um método simples se consolidou e viralizou no TikTok: enrolar o queijo em camadas, criando uma barreira natural contra o ressecamento e a aderência.
A técnica funciona porque, ao ser enrolada, a muçarela reduz a área de contato com o ar e evita que uma fatia fique colada na outra.
Diferente de empilhar ou dobrar aleatoriamente, o formato enrolado distribui melhor a umidade natural do queijo, mantendo a maciez e evitando aquelas bordas duras que surgem após poucos dias.
Chefs explicam que esse método também facilita o uso diário: basta desenrolar a quantidade necessária, sem rasgar ou desperdiçar fatias que grudaram entre si.
Além de prática, a técnica ganhou popularidade por ser econômica e eficiente, motivo pelo qual viralizou em vídeos curtos no TikTok e em redes de gastronomia. Em vez de potes caros ou papéis especiais, basta usar papel manteiga, filme plástico ou até a própria embalagem original bem ajustada.
O resultado é um queijo com sabor preservado, textura uniforme e maior durabilidade na geladeira. Um gesto simples, adotado há anos nas cozinhas profissionais, que agora começa a mudar a rotina doméstica de quem busca menos desperdício e mais qualidade no prato.
