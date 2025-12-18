Pouca gente sabe: a forma correta de guardar o queijo muçarela, segundo chefs

Um gesto simples muda tudo e evita aquele problema comum na geladeira

Magno Oliver - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@obrigadadenadia)

Quem nunca abriu a geladeira e encontrou a muçarela grudada, ressecada ou com partes quebradiças, não é mesmo? Segundo chefs e profissionais de cozinha, esse problema não acontece onde eles trabalham, pois a causa não está no produto, mas na forma como ele é armazenado.

A muçarela é um queijo sensível à umidade e ao ar, e o contato direto com superfícies rígidas ou embalagens mal vedadas acelera a perda de textura.

Nos bastidores das cozinhas profissionais, um método simples se consolidou e viralizou no TikTok: enrolar o queijo em camadas, criando uma barreira natural contra o ressecamento e a aderência.

A técnica funciona porque, ao ser enrolada, a muçarela reduz a área de contato com o ar e evita que uma fatia fique colada na outra.

Diferente de empilhar ou dobrar aleatoriamente, o formato enrolado distribui melhor a umidade natural do queijo, mantendo a maciez e evitando aquelas bordas duras que surgem após poucos dias.

Chefs explicam que esse método também facilita o uso diário: basta desenrolar a quantidade necessária, sem rasgar ou desperdiçar fatias que grudaram entre si.

Além de prática, a técnica ganhou popularidade por ser econômica e eficiente, motivo pelo qual viralizou em vídeos curtos no TikTok e em redes de gastronomia. Em vez de potes caros ou papéis especiais, basta usar papel manteiga, filme plástico ou até a própria embalagem original bem ajustada.

O resultado é um queijo com sabor preservado, textura uniforme e maior durabilidade na geladeira. Um gesto simples, adotado há anos nas cozinhas profissionais, que agora começa a mudar a rotina doméstica de quem busca menos desperdício e mais qualidade no prato.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!