Barragem se rompe em hidrelétrica particular no Tocantins

Rompimento aconteceu na manhã desta sexta-feira (19)

Folhapress - 19 de dezembro de 2025

Episódio aconteceu na manhã desta sexta-feira. (Foto: Reprodução)

(UOL/FOLHAPRESS) – Uma barragem se rompeu parcialmente em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins.

Um vertedouro de uma barragem ligada a uma hidrelétrica particular se rompeu abrindo uma crista de água de dois metros. O rompimento aconteceu na manhã de hoje.

Não houve registro de vítimas até o momento, informou a Secretaria de Meio Ambiente do município. Ao UOL, Natalício Torres da Silva, até o momento foram registrados danos ambientais e materiais.

Uma comunidade ribeirinha e fazendas no entorno da barragem foram alagadas. A prefeitura informou que monitora a situação, pois há uma rodovia que fica próxima ao local do rompimento.

O UOL tentou contato com o Corpo de Bombeiros do Tocantins e com o governo estadual. Até o momento, não houve retorno.