Dudu Camargo é o novo campeão de A Fazenda e recebe bolada de 2 milhões após vitória histórica

Apresentador supera rejeição inicial, vira protagonista do jogo e conquista prêmio milionário

Gabriel Yuri Souto - 19 de dezembro de 2025

Record confirma vitória histórica de Dudu Camargo no reality rural da emissora (Foto: Divulgação)

A trajetória de Dudu Camargo no reality show chegou ao ápice na grande final, quando o apresentador foi consagrado campeão da edição e faturou uma bolada de R$ 2 milhões. A vitória entrou para a história do programa, principalmente pela diferença expressiva de votos em relação aos demais finalistas.

Desde o início do confinamento, Dudu esteve no centro das atenções. Embora tenha enfrentado críticas e momentos de instabilidade, ele conseguiu crescer no jogo, ganhar protagonismo e chegar à decisão como favorito de parte significativa do público.

Vitória com mais de 75% dos votos confirmou favoritismo

Na grande final, Dudu Camargo venceu com 75,88% dos votos do público, consolidando uma das maiores vantagens da edição. O resultado confirmou a força que o apresentador construiu ao longo das últimas semanas do programa.

A porcentagem elevada mostrou que, apesar das polêmicas, sua estratégia e desempenho foram decisivos para conquistar a preferência da audiência.

Porcentagem dos finalistas e prêmios da final

Além da vitória de Dudu Camargo, a final também definiu a colocação e os prêmios dos outros participantes:

Além da vitória de Dudu Camargo, a final também definiu a colocação e os prêmios dos outros participantes:

ficou em 1º lugar, com 75,88% dos votos, e levou o prêmio de R$ 2 milhões. Duda Wendling terminou em 2º lugar, com 14,57%, garantindo como prêmio um carro zero quilômetro.

terminou em 2º lugar, com 14,57%, garantindo como prêmio um carro zero quilômetro. Saory Cardoso ficou em 3º lugar, com cerca de 9% dos votos, sem prêmio em dinheiro.

ficou em 3º lugar, com cerca de 9% dos votos, sem prêmio em dinheiro. Fabiano Moraes encerrou a final em 4º lugar, com aproximadamente 0,32% dos votos.

Caminho até o título foi marcado por estratégia e resistência

Ao longo da temporada, Dudu Camargo se destacou por enfrentar conflitos de frente e manter foco nas provas. Sempre que esteve ameaçado, respondeu com bom desempenho e leitura estratégica do jogo, o que foi fundamental para sua permanência.

Sua postura direta dividiu opiniões, mas também reforçou uma imagem de jogador autêntico, característica que costuma pesar nas decisões finais do público.

Repercussão nas redes sociais foi imediata

Após o anúncio oficial do resultado, o nome de Dudu Camargo dominou as redes sociais. Enquanto fãs celebraram a vitória histórica, outros internautas debateram sua trajetória e os momentos mais polêmicos do reality.

Agora, fora da casa, a expectativa gira em torno dos próximos passos do apresentador, que deve aproveitar a visibilidade conquistada para investir em novos projetos.

