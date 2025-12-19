É por isso que muitas donas de casa estão colocando dentes de alho nas plantas do jardim

Truque antigo, simples e natural ajuda a proteger o jardim sem uso de venenos

Isabella Valverde - 19 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Pâmela Magalhães)

Quem observa um jardim bonito nem imagina que, em muitos casos, o segredo não está em produtos caros ou fórmulas industriais, mas em algo que quase todo mundo tem na cozinha.

Cada vez mais donas de casa e jardineiros experientes estão recorrendo a um hábito antigo: enterrar dentes de alho perto das plantas para mantê-las saudáveis e protegidas.

A prática, passada de geração em geração, voltou a ganhar força por um motivo simples. O alho é rico em compostos naturais de aroma intenso, capazes de criar uma espécie de “barreira invisível” contra pragas comuns do jardim. Insetos, pulgões, formigas e até alguns fungos tendem a se afastar do cheiro liberado pelo alimento, reduzindo ataques às folhas e às raízes.

Além da função repelente, o alho também contribui para um ambiente mais equilibrado no solo. Seus compostos ajudam a inibir microrganismos prejudiciais, sem interferir no crescimento das plantas. Com o tempo, os dentes enterrados se decompõem naturalmente e devolvem nutrientes à terra, fortalecendo o jardim de forma sustentável e sem o uso de agrotóxicos.

Como aplicar o truque no jardim

O método é simples e não exige preparo especial. Basta utilizar dentes de alho inteiros, com casca e sem amassar. Eles devem ser enterrados superficialmente ao redor da planta, mantendo uma distância aproximada de 5 a 10 centímetros do caule. A ideia é deixá-los logo abaixo da terra, apenas o suficiente para que liberem o aroma característico.

A rega segue normalmente, e a substituição dos dentes deve ser feita a cada duas ou três semanas para manter o efeito ativo.

Outra forma de usar o alho nas plantas

Quem prefere uma solução líquida também pode apostar no alho como aliado do jardim. Um spray natural pode ser preparado amassando alguns dentes e deixando-os de molho em água por cerca de dez dias, sempre em recipiente fechado e longe do sol. Esse período permite que os compostos ativos sejam liberados na água.

Depois disso, basta coar a mistura e colocá-la em um borrifador. A aplicação deve ser feita principalmente na parte de baixo das folhas, onde as pragas costumam se concentrar. O ideal é pulverizar no fim da tarde, evitando que o sol forte cause danos às plantas.

Simples, barato e natural, o alho segue provando que soluções eficazes nem sempre vêm de prateleiras — às vezes, elas já estão na despensa.

