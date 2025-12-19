Goiânia vai ganhar novo condomínio de luxo com tecnologia e estrutura de lazer completa

Previsto para ser inaugurado em 2028, empreendimento promete surpreender pelas comodidades disponíveis

Gabriella Pinheiro - 19 de dezembro de 2025

Imagem mostra projeto de condomínio horizontal, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Em breve, Goiânia será palco de mais um novo empreendimento de luxo: o Villagio Vêneto. Localizado na Alameda Humaitá, no Jardim Bom Jesus, na região Norte da capital, o projeto promete impressionar pelas novidades tecnológicas.

O local possui uma média de 283,5 m² por lote. Para se ter uma ideia, o espaço contará com 15 quadras distribuídas em uma área total de 412.766 m².

Do total, 45.726 m² do empreendimento serão destinados a áreas verdes internas, com 38 espécies, entre plantas frutíferas e ornamentais. O entorno do condomínio também é formado por 156 mil m² de Área de Preservação Permanente (APP).

Além disso, o condomínio inclui piscina aquecida com raias semiolímpicas, academia assinada pela Fit 4, sauna, campo society, quadras esportivas, pista de caminhada, ciclorrota, pista de skate assinada pela Ambiente Skate Shop, praça gastronômica e estruturas voltadas ao bem-estar físico, como fitness outdoor e redário.

O local ainda oferece espaço kids, brinquedoteca e duas motos de patrulhamento para a vigilância.

O empreendimento contará também com mini market, estação de conveniência automotiva, ponto de calibragem de pneus e ponto de carregamento para carros elétricos, além de portarias independentes para uso social e de serviço, pet place, estacionamento, salão externo e ambiente de integração entre lazer e natureza.

Um dos destaques é o salão de festas com acesso independente pelo lado externo do condomínio.

A previsão de entrega do Villagio Vêneto é para 2028.

