Polícia prende membros de facção criminosa responsável por assassinatos brutais em Goiânia

Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas teria sido executada, esquartejada e carbonizada durante ação dos suspeitos

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2025

Segundo Polícia Civil, sete pessoas foram presas durante operação. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) realizou a prisão de sete suspeitos de envolvimento em homicídios brutais ocorridos em Goiânia entre outubro e novembro deste ano.

Conforme a corporação, os alvos da operação fazem parte do núcleo de uma facção criminosa envolvida em pelo menos dois homicídios, registrados nos dias 11 de outubro e 20 de novembro no bairro Vera Cruz.

Os crimes, segundo a polícia, estariam relacionados à disputa pelo domínio territorial e ao controle do comércio de drogas na região.

No primeiro caso, apurou-se que a vítima foi atraída até um ponto de venda de entorpecentes dominado pelo grupo criminoso. No local, ela teria sido rendida, agredida e executada.

Em seguida, o corpo foi esquartejado e carbonizado. Ao todo, nove integrantes da facção teriam participado do crime.

Na ocasião, três suspeitos foram presos em flagrante, enquanto os demais foram identificados ao longo das investigações e capturados posteriormente por meio de mandados de prisão temporária.

Já o segundo homicídio teve como vítima uma mulher. Conforme levantado pela Polícia Civil, o crime foi cometido por outra mulher após uma discussão considerada banal, sendo a vítima atingida por golpes de faca.

Por fim, a operação, denominada “Ignis Legis”, cumpriu 12 mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões, e foi deflagrada nesta sexta-feira (19) por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH).

