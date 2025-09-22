Câmeras filmaram homicídio brutal em Goiânia; trio foi preso pela polícia

Vítima, que usava tornozeleira eletrônica e respondia por latrocínio, teria agredido um dos suspeitos com um tapa no rosto

Davi Galvão - 22 de setembro de 2025

Corporação da ROTAM. (Foto: Governo de Goiás)

Três homens foram presos suspeitos de participação em um homicídio na noite de domingo (21), na Vila Mutirão, em Goiânia. A vítima, de 52 anos, foi atropelada e, em seguida, esfaqueada pelos agressores, que fugiram do local.

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram quando a vítima foi atingida pelo veículo, sendo arremessada em direção ao solo e atacada sem qualquer chance de defesa.

Segundo a Polícia Militar (PM), o crime foi motivado por um desentendimento comercial.

A vítima, que usava tornozeleira eletrônica e respondia por latrocínio, teria agredido um dos suspeitos com um tapa no rosto. Após o episódio, o homem foi perseguido e morto a facadas.

Uma força-tarefa entre agências de inteligência da PM possibilitou a captura dos envolvidos. Um dos suspeitos, de 22 anos e natural do Pará, foi preso pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

Já os irmãos gêmeos, de 29 anos, foram detidos pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, sob coordenação do 3º Comando Regional.

Um dos detidos ainda negou aos policiais ter participado do homcídio, mas ainda confirmou ter descido do carro e desferido “só um chute” na vítima.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia.