Atenção ao Pix: 6 erros comuns que podem causar prejuízo

Falhas simples no uso do Pix ainda levam milhares de pessoas a perder dinheiro; conhecer os erros mais comuns ajuda a evitar golpes e transtornos

Isabella Valverde - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Pix se consolidou como uma das formas de pagamento mais usadas pelos brasileiros pela praticidade, rapidez e gratuidade. No entanto, o uso incorreto da ferramenta ainda causa prejuízos financeiros para muitos usuários. Golpes, distrações e falta de atenção estão entre os principais fatores que levam à perda de dinheiro.

Para ajudar a evitar transtornos, especialistas alertam para seis erros comuns que podem resultar em prejuízo ao usar o Pix.

1. Não conferir os dados do destinatário

Um dos erros mais frequentes é confirmar a transferência sem verificar nome, CPF ou CNPJ do destinatário. Um simples dígito errado pode fazer o dinheiro ir para outra conta, e a recuperação do valor nem sempre é garantida.

2. Cair em golpes com pedidos urgentes

Golpistas costumam se passar por amigos, familiares ou empresas, alegando situações de emergência para pressionar a vítima a fazer o Pix rapidamente. A orientação é sempre confirmar a informação por outro canal antes de realizar qualquer pagamento.

3. Compartilhar comprovantes e dados pessoais

Enviar comprovantes completos, chaves Pix ou dados bancários em redes sociais pode facilitar fraudes. Mesmo informações aparentemente inofensivas podem ser usadas por criminosos.

4. Usar redes Wi-Fi públicas para transações

Fazer transferências financeiras em redes abertas ou desconhecidas aumenta o risco de interceptação de dados. O ideal é utilizar apenas conexões seguras e o aplicativo oficial do banco.

5. Não ativar os limites de segurança

Muitos bancos permitem configurar limites de valor para transferências, especialmente no período noturno. Deixar essas opções desativadas pode facilitar grandes perdas em caso de golpe ou roubo do celular.

6. Não registrar boletim de ocorrência

Ao perceber um golpe ou erro no Pix, algumas pessoas deixam de registrar ocorrência ou avisar o banco imediatamente. Quanto mais rápido o contato com a instituição financeira, maiores são as chances de bloqueio ou recuperação do valor.

Apesar de ser uma ferramenta segura, o Pix exige atenção e cuidado no dia a dia. Manter hábitos simples de verificação, desconfiar de pedidos suspeitos e usar os recursos de segurança oferecidos pelos bancos são atitudes essenciais para evitar prejuízos.

Em caso de dúvida ou suspeita de fraude, a recomendação é procurar o banco e registrar um boletim de ocorrência o quanto antes.

