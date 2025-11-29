Direitos que muitos inquilinos não conhecem podem evitar prejuízos e garantir mais segurança no aluguel

Proteções previstas na Lei do Inquilinato asseguram estabilidade durante o contrato e impedem reajustes inesperados

Pedro Ribeiro - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A legislação brasileira oferece uma série de proteções ao inquilino que muitas vezes passam despercebidas. Embora o proprietário possa retomar o imóvel ao término do contrato, os direitos previstos na Lei do Inquilinato garantem segurança jurídica e evitam práticas abusivas ao longo da locação.

Entre os principais pontos está o reajuste do aluguel, que só pode ocorrer uma vez por ano e deve seguir o índice estabelecido no contrato. A medida impede aumentos inesperados e assegura previsibilidade ao locatário.

Outra proteção importante está no processo de retomada do imóvel. O despejo não acontece de forma imediata, já que a desocupação depende de ação judicial e notificação prévia, o que garante tempo para o inquilino se organizar. Há também o direito de preferência na compra do imóvel caso o proprietário decida vendê-lo, benefício previsto em lei e que deve ser respeitado.

Problemas estruturais, infiltrações e defeitos antigos também não podem ser repassados ao inquilino. Esses reparos são de responsabilidade do proprietário, e o locatário só responde por danos decorrentes do uso direto. Se houver atraso no pagamento, é possível evitar o despejo ao quitar os valores pendentes e custas judiciais, desde que isso ocorra dentro do prazo determinado pelo processo.

Por fim, qualquer cláusula que retire direitos ou imponha obrigações incompatíveis com a Lei do Inquilinato é considerada nula, e o proprietário não pode exigir a devolução do imóvel antes do fim do prazo contratual, salvo exceções previstas.

Essas garantias ajudam a equilibrar a relação entre locador e locatário e oferecem mais segurança durante toda a vigência do contrato.

