Hospital de Queimaduras de Anápolis reforça cuidados para evitar queimaduras durante as férias

Situações simples do dia a dia podem se transformar em acidentes graves quando não há os cuidados necessários

Isabella Valverde - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

As férias são sinônimo de descanso, lazer, viagens e mais tempo em família. No entanto, esse período também exige atenção redobrada dentro de casa, especialmente por conta de um risco silencioso que ameaça principalmente crianças e idosos: as queimaduras.

Situações simples do dia a dia, como esquentar água no fogão ou passar roupa, podem se transformar em acidentes graves quando não há os cuidados necessários. Líquidos quentes, panelas no fogo, ferro de passar, água fervente, churrasqueiras, tomadas, velas e até a exposição excessiva ao sol estão entre os principais causadores de queimaduras domésticas.

No caso das crianças, a curiosidade natural e a falta de percepção do perigo aumentam significativamente o risco. Um simples puxão na toalha da mesa pode derrubar líquidos quentes, enquanto o contato rápido com superfícies aquecidas é suficiente para causar lesões sérias em poucos segundos.

Entre os idosos, fatores como mobilidade reduzida, reflexos mais lentos e diminuição da sensibilidade também elevam a vulnerabilidade, inclusive em situações consideradas comuns ou de baixo risco dentro de casa.

Durante as férias, com a rotina alterada, casa cheia, visitas frequentes e crianças mais soltas, momentos de distração se tornam mais comuns — e é justamente nesses instantes que acidentes podem acontecer.

Diante desse cenário, o Hospital de Queimaduras de Anápolis reforça que a prevenção é a principal aliada. Medidas simples, como manter os cabos das panelas virados para dentro do fogão, restringir o acesso de crianças à cozinha durante o preparo das refeições, testar a temperatura da água antes do banho e evitar que idosos realizem sozinhos atividades que ofereçam risco, fazem toda a diferença para garantir a segurança no ambiente doméstico.

Em caso de acidente, é fundamental buscar atendimento médico especializado o quanto antes, principalmente quando a queimadura for extensa ou atingir crianças e idosos.

24 horas de portas abertas para atender emergências, o Hospital de Queimaduras de Anápolis está preparado para oferecer atendimento humanizado, com equipe especializada, equipamentos de ponta e serviços de excelência, reforçando seu compromisso com a saúde e a vida da população.

