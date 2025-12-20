IFG abre vagas para professores em Anápolis com salários de até R$ 5,8 mil

Edital já foi publicado e as inscrições começam em breve

Paulo Roberto Belém - 20 de dezembro de 2025

Fachada do Campus IFG Anápolis. (Foto: Divulgação)

Foi publicado o edital do processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), que visa contratar de professores substitutos para atuarem no Campus Anápolis, pagando, para tal, remuneração de até R$ 5.831,21.

Ao todo, estão sendo oferecidas seis vagas imediatas para atuação em Letras Português e Espanhol, Ciências Sociais, Administração, Matemática, Ciências da Computação e Arquitetura.

Para concorrer, como requisito, os candidatos a professores devem possuir formação compatível com a área pretendida, podendo ser exigido diploma de licenciatura ou bacharelado, conforme a disciplina.

As inscrições terão início no próximo dia 26, indo até dia 15 de janeiro. O canal para efetuar o processo é exclusivo pela internet, no portal de seleções do IFG, que pode ser acessado clicando aqui. A taxa para este processo seletivo é de R$ 40.

Os contratados deverão cumprir carga horária que varia entre 20 e 40 horas semanais, de acordo com a necessidade do campus.

Sobre a remuneração, o valor varia conforme a titulação e a jornada de trabalho. Para contratos de 20 horas semanais, os salários vão de R$ 2.236,32 para graduados a R$ 3.522,21 para doutores.

Já para 40 horas, os valores podem chegar a R$ 5.831,21 no caso de candidatos com doutorado.

Informações mais detalhadas sobre a seleção podem ser consultadas através do edital. Clique aqui para acessá-lo.

