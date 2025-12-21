Adeus aos armários de banheiro em MDF: tendência sem armário e totalmente lavável ganha força em 2026

Banheiros com bancada simples, sem armário fechado, são mais baratos, modernos e fáceis de limpar

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Max Vakhtbovycn)

O tradicional armário de banheiro em MDF está perdendo espaço e não apenas por causa do preço ou da umidade. Em 2026, uma tendência cada vez mais presente em reformas e projetos é o banheiro sem armário, com apenas uma bancada simples sob a pia, aberta, resistente à água e fácil de lavar.

Esse novo conceito abandona portas, gavetas e fundos de madeira. No lugar, entram bancadas feitas em alvenaria revestida, porcelanato, granito, mármore ou até cimento queimado. O resultado é um banheiro mais limpo visualmente, moderno e muito mais durável.

A principal vantagem está na resistência. Sem MDF, não há risco de estufar, descascar ou criar mofo. A área embaixo da pia pode ser lavada com água, pano ou produtos de limpeza comuns, o que facilita muito a manutenção no dia a dia.

Além disso, o visual agrada quem busca algo mais minimalista. A bancada costuma ser reta, com cuba de apoio ou esculpida, e o espaço inferior fica aberto ou com nichos simples. Em muitos projetos, o local serve apenas para cestos, toalhas ou itens essenciais, sem acúmulo.

Outro ponto importante é o custo. Apesar de parecer sofisticado, esse tipo de solução costuma sair mais barata do que um armário planejado, já que elimina marcenaria, ferragens e acabamentos delicados. Por isso, virou escolha comum em apartamentos pequenos, imóveis para aluguel e banheiros de uso diário.

Profissionais também destacam que esse modelo favorece a ventilação do ambiente, reduz odores e evita problemas comuns em móveis fechados. Para quem tem crianças, pets ou usa muito o banheiro, a praticidade pesa ainda mais na decisão.

Isso não significa que todo banheiro precise ser assim, mas a tendência é clara: menos móveis, menos preocupação e mais funcionalidade. Em 2026, o foco deixa de ser esconder tudo atrás de portas e passa a ser criar um espaço fácil de cuidar e visualmente leve.

Para quem pensa em reformar, a dica é simples: avaliar se realmente precisa de um armário fechado ou se uma bancada resistente já resolve. Em muitos casos, menos é mais — e dura muito mais também.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!