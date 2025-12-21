‘Ajuda nóis, né’, diz Neymar em recado a Ancelotti

Camisa 10 do Santos estava em cima do palco do evento, ao lado de Thiaguinho

Folhapress - 21 de dezembro de 2025

Neymar Júnior, jogador do Santos com o troféu do campeonato paulista antes da partida entre Santos e Palmeiras no estádio Vila Belmiro pelo campeonato Paulista 2024. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF/Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Neymar está de férias do Santos, mas ganhou protagonismo na noite deste sábado. Durante o “Tardezinha”, evento de pagode de Thiaguinho, o jogador reafirmou o desejo de ir à Copa do Mundo e mandou um recado para o técnico Carlo Ancelotti.

Nós vamos fazer o impossível para trazer essa Copa para o Brasil. O possível e o impossível. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nóis, néNeymar Jr

O camisa 10 do Santos estava em cima do palco do evento, ao lado de Thiaguinho, quando deu as declarações. Ele ainda não foi convocado desde que Ancelotti assumiu a seleção brasileira.

Perguntado sobre Neymar, o italiano explicou que quer contar com o atacante, mas é necessário que a parte física esteja 100%, algo que ainda não aconteceu, na opinião da comissão técnica.

A reta final de Campeonato Brasileiro, contudo, anima Neymar. Ele marcou cinco gols em três partidas, ajudando o Santos a escapar do rebaixamento.

A próxima Data Fifa é só em março, então, até lá, o craque ainda terá mais oportunidade de demonstrar a Ancelotti que pode vestir a camisa da seleção.