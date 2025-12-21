Wagner Moura é um dos favorito ao Oscar 2026 de melhor ator, diz site

Indicados vão ser revelados apenas em 22 de janeiro

Folhapress - 21 de dezembro de 2025

Wagner Moura em o ”Agente Secreto” (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Wagner Moura é um dos grandes favoritos ao Oscar 2026 por sua atuação em “O Agente Secreto”. O brasileiro foi indicado ao Globo de Ouro pelo papel e, segundo especialistas, deve repetir o feito na maior premiação do cinema.

O site Gold Derby, especializado em previsões do Oscar, aponta que Wagner tem chances no Oscar. Os indicados vão ser revelados apenas em 22 de janeiro, mas os especialistas apontam que o brasileiro pode levar a estatueta para casa.

Segundo o Gold Derby, Wagner tem 86,27% de chances de vencer o Oscar de melhor ator. O site aponta Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio como os grandes adversários do brasileiro na corrida por um dos principais prêmios da noite.

Na categoria de melhor filme internacional, vencida pelo Brasil no Oscar deste ano com “Ainda Estou Aqui”, o filme estrelado por Wagner é o favorito. “O Agente Secreto”, segundo o Gold Derby, tem 97% de chance de vencer a estatueta.

Para elaborar suas apostas, o Gold Derby possui um sistema próprio. Eles combinam previsões de três grupos: especialistas de grandes veículos de comunicação, editores que cobrem premiações durante todo o ano para o Gold Derby e os 24 usuários que tiveram as melhores pontuações de precisão no último Oscar.

Em 2025, o Gold Derby acertou 18 vencedores das 23 categorias do Oscar. Em 2022, o site teve seu melhor resultado já registrado, com 22 acertos das 23 categorias.