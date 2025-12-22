Anápolis está com inscrições abertas para curso gratuito na área de tecnologia

Formação conta com aulas on-line e suporte presencial no polo instalado no Ceitec

Davi Galvão - 22 de dezembro de 2025

Inscrições devem ser feitas através do site oficial. (Foto: Divulgação)

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Anápolis está com inscrições abertas para o Curso de Especialização em Indústria 4.0, voltado a profissionais interessados em se qualificar para atuar na transformação digital dos setores produtivos.

A formação é gratuita, com aulas on-line e suporte presencial no polo instalado no Ceitec.

A especialização é direcionada a candidatos com diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), especialmente nas áreas de Engenharia, Ciência da Computação e áreas afins, que desejam aprofundar conhecimentos sobre conceitos e aplicações da Indústria 4.0.

As inscrições podem ser feitas, de forma gratuita, até o dia 20 de janeiro, por meio do site do IBIOTEC/UFCAT. Para o polo de Anápolis, estão sendo ofertadas 18 vagas.

A matriz curricular inclui conteúdos como Internet das Coisas (IoT), Sistemas Embarcados, Aprendizado de Máquina, Ciência de Dados, Visão Computacional, Simulação de Eventos Discretos e Gestão Orientada por Dados.

A especialização faz parte do sistema Universidade Aberta do Brasil e tem como objetivo oferecer capacitação técnico-científica alinhada às exigências do mercado atual. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99179-0546.

