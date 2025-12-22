Anápolis está com inscrições abertas para curso gratuito na área de tecnologia

Formação conta com aulas on-line e suporte presencial no polo instalado no Ceitec

Davi Galvão Davi Galvão -
Inscrições devem ser feitas através do site oficial. (Foto: Divulgação) computador sistema codando
Inscrições devem ser feitas através do site oficial. (Foto: Divulgação)

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Anápolis está com inscrições abertas para o Curso de Especialização em Indústria 4.0, voltado a profissionais interessados em se qualificar para atuar na transformação digital dos setores produtivos.

A formação é gratuita, com aulas on-line e suporte presencial no polo instalado no Ceitec.

A especialização é direcionada a candidatos com diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), especialmente nas áreas de Engenharia, Ciência da Computação e áreas afins, que desejam aprofundar conhecimentos sobre conceitos e aplicações da Indústria 4.0.

Leia também

As inscrições podem ser feitas, de forma gratuita, até o dia 20 de janeiro, por meio do site do IBIOTEC/UFCAT. Para o polo de Anápolis, estão sendo ofertadas 18 vagas.

A matriz curricular inclui conteúdos como Internet das Coisas (IoT), Sistemas Embarcados, Aprendizado de Máquina, Ciência de Dados, Visão Computacional, Simulação de Eventos Discretos e Gestão Orientada por Dados.

A especialização faz parte do sistema Universidade Aberta do Brasil e tem como objetivo oferecer capacitação técnico-científica alinhada às exigências do mercado atual. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99179-0546.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias