Artista de rua que conquistou Anápolis volta a viralizar com dança contagiante

Registro dele dando giros enquanto dança na frente de um estabelecimento alcançou mais de 12 mil curtidas

Samuel Leão - 22 de dezembro de 2025

Jansen, artista de rua também conhecido como “Divo do Centro”. (Foto: Reprodução)

Muito conhecido em Anápolis, Jansen, de 29 anos, o “Divo do Centro”, voltou a fazer sucesso nas redes sociais com seu carisma e suas danças contagiantes em meio ao movimento das ruas do setor central da cidade.

No TikTok, um registro dele dando giros enquanto dança na frente de um estabelecimento alcançou mais de 140 mil visualizações, 12 mil curtidas e cerca de 500 comentários.

“Todo mundo daqui já viu esse homem no Centro”, expressou uma internauta, enquanto outra complementou: “Me mata de rir”.

Vestido com uma blusa com as cores do arco-íris, um short rosa e exibindo passinhos de dança, ele ostenta a alegria que lhe é marcante e divulga estabelecimentos comerciais da região.

Em 2025, o artista de rua foi além do mero reconhecimento nas ruas e surgiu nas redes sociais, chegando a ser presenteado com uma celebração de aniversário por uma empresa do Centro.

Na mesma maré de solidariedade, ele também ganhou um celular e criou suas redes sociais, sendo abraçado pela população local e já considerado como um “Patrimônio nacional do centro de Anápolis” por muitos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!