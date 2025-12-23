Abertas inscrições de concursos públicos em Goiás com salários de até R$ 4,7 mil

Candidatos aprovados terão carga horária que varia de 20 a 44 horas semanais

Gabriella Pinheiro - 23 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Paranaiguara abriu as inscrições para dois concursos públicos que oferecem, ao todo, 84 vagas destinadas a candidatos com níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.

O Edital nº 001/2025 disponibiliza 70 oportunidades para os cargos de agente administrativo, agente de apoio à educação, agente de serviços e obras, agente de serviços gerais, agente de vigilância, assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico/bioquímico, fiscal ambiental, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, mecânico, motorista, nutricionista, psicólogo, técnico em enfermagem e técnico em radiologia.

Já o Edital nº 002/2025 oferece 14 vagas para a função de professor de educação básica, com carga horária que varia entre 30 e 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de janeiro de 2026, por meio do site do Instituto Consulpam. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 150.

Para concorrer, é necessário que o candidato possua o nível de escolaridade exigido para o cargo, além de atender aos demais requisitos estabelecidos nos editais.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, prevista para o dia 29 de março de 2026. Os candidatos aprovados terão carga horária que varia de 20 a 44 horas semanais, com remuneração mensal entre R$ 1.418,49 e R$ 4.713,69.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!