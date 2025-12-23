Conheça o país onde mais de 70% da população vive em áreas montanhosas acima de 2.000 metros e enfrenta dificuldades severas

Localizado no coração do Himalaia, o Nepal convive diariamente com limitações impostas pela altitude, relevo acidentado e clima severo

23 de dezembro de 2025

O Nepal é um dos países mais montanhosos do planeta. Mais de 70% de seu território e da população vivem em regiões elevadas, muitas delas acima de 2.000 metros de altitude, em meio às montanhas do Himalaia.

Essa característica geográfica molda completamente a forma como o país se desenvolve, impõe desafios diários e limita áreas essenciais como agricultura, transporte e expansão urbana.

A presença de algumas das maiores montanhas do mundo, incluindo o Monte Everest, faz com que vastas áreas do Nepal sejam compostas por encostas íngremes, vales estreitos e regiões de difícil acesso.

Em muitas comunidades, estradas são inexistentes, e o deslocamento ainda depende de trilhas, pontes suspensas e longas caminhadas.

A agricultura, principal fonte de sustento de grande parte da população, enfrenta dificuldades severas. O relevo acidentado limita o uso de máquinas, reduz áreas cultiváveis e obriga o uso de técnicas tradicionais, como os terraços agrícolas, que exigem muito trabalho manual. Além disso, o clima frio em grandes altitudes encurta o período de cultivo.

O transporte é outro grande desafio. Construir e manter estradas em regiões montanhosas exige alto custo e enfrenta riscos constantes de deslizamentos, avalanches e erosão. Durante o período de monções, muitas áreas ficam isoladas por dias ou semanas.

A expansão urbana também é limitada. Cidades crescem comprimidas entre montanhas, com pouco espaço para infraestrutura, saneamento e habitação.

Em regiões mais altas, a construção é cara e tecnicamente complexa, o que dificulta o acesso a moradia adequada.

A altitude elevada impacta ainda a saúde da população. Em áreas acima de 2.500 metros, problemas respiratórios, fadiga crônica e dificuldades de adaptação são comuns, especialmente entre idosos e crianças. O acesso a hospitais e serviços médicos especializados é restrito em muitas vilas remotas.

Apesar das dificuldades, o povo nepalês desenvolveu uma impressionante capacidade de adaptação. Comunidades mantêm tradições milenares, sistemas próprios de cooperação e uma relação profunda com a natureza.

O turismo de montanha, especialmente o trekking e o montanhismo, tornou-se uma importante fonte de renda para o país.

O Nepal é um exemplo claro de como a geografia pode moldar o destino de uma nação. Viver em altitudes extremas traz desafios severos, mas também revela a resistência de uma população que aprendeu a sobreviver e se adaptar em um dos ambientes mais exigentes do planeta.

