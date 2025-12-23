Família em Anápolis luta para conseguir tratamento para idoso com câncer agressivo: “estão esperando meu pai morrer”

Em um labirinto burocrático, Prefeitura de Anápolis e Goiânia se contradizem ao atribuírem responsabilidade sobre o caso

Davi Galvão Davi Galvão -
Ismael já aguarda há quase um mês na regulação. (Foto: Arquivo Pessoal) idoso câncer
Ismael já aguarda há quase um mês na regulação. (Foto: Arquivo Pessoal)

Aos 73 anos, José Ismael de Medeiros tinha uma saúde de ferro. Residente em uma chácara de Anápolis, costumava por si só ordenhar as vacas e cuidar dos tradicionais afazeres da roça. Porém, este ano o clima natalino vem acompanhado de uma sombra atroz. Precisando urgentemente de um tratamento contra o câncer, a família luta há quase um mês para conseguir uma vaga. O tempo, porém, é inimigo.

Diagnosticado com Síndrome Mielodisplásica (SMD), o relatório médico aponta a falência progressiva da medula óssea e com alto risco de progressão para leucemia mieloide aguda (LMA). Para a família, o baque maior foi a constatação profissional final: “o paciente irá a óbito em curto prazo caso não receba assistência médica especializada”.

Ante a um diagnóstico tão brutal, Neviton Damasceno de Medeiros, filho de Ismael, vem lutando com todas as forças para salvar a vida do pai, mas encontrou um empasse burocrático que impossibilita o tratamento adequado.

Leia também

Isso porque, conforme relatado ao Portal 6, o diagnóstico por si só já foi um desafio a parte.

“Até agosto ele estava com uma saúde de ferro. Cuidando da chácara, ordenhando as vacas, mas de lá para cá começou muita fraqueza, dores e aí a gente correu atrás de médicos e nenhum descobria. Foi só com o Dr. Thiago Vilarinho que veio o diagnóstico do câncer, agora em novembro, e ele recomendou que procurássemos a regulação”, contou.

E assim foi feito. Conforme consta em documentação, a família inseriu o paciente no dia 27 de novembro na Regulação Municipal, tal qual exige o protocolo. Porém, menos de uma semana depois, ao consultarem a situação, foram informados de que José havia sido retirado da fila.

“Aí a gente já estranhou, perguntamos o porquê disso já que cada segundo conta, mas sem nenhum resposta certa. Colocamos ele de novo. Passou a semana, mesma coisa, tiraram ele mais uma vez. Ao total, foram quatro entradas e saídas”, detalhou.

A expectativa e o que foi repassado à família é de que o idoso seja transferido ao Hospital de Câncer Araújo Jorge, em Goiânia. Porém, com um diagnóstico tão apertado, a família relata estranhamento, revolta e principalmente dor com tamanho descaso.

“Não têm pressa de resolver. Parece que se a gente não estiver em cima deles, vai ficando para depois, parece que estão esperando meu pai morrer”, lamentou Neviton, em desespero.

Empurra-empurra

O caso de Ismael parece não ter uma solução fácil, isso porque, questionados pelo Portal 6, a Prefeitura de Anápolis, a Prefeitura de Goiânia e a própria Secretaria de Estado de Saúde (SES) se contradizem a respeito de qual ente regulador o paciente deveria estar inserido.

A Prefeitura de Anápolis informou que o município não dispõe de prestador com a subespecialidade específica para o idoso e, portanto, aguarda análise e autorização no sistema GERCON para SES e no SISLI para Goiânia.

Procurada, a Prefeitura de Goiânia afirmou que Anápolis “não tem pactuação com Goiânia para a oferta de oncologia hematológica” e que “o serviço precisa ser oferecido pelo município de Anápolis”.

A SES, por outro lado, informou que a regulação do paciente será feita diretamente pela Central de Regulação de Anápolis com a Central de Regulação de Goiânia.

Confira a nota da Prefeitura de Anápolis na íntegra:

“A SEMUSA informa que o paciente José Ismael de Medeiros, 73 anos, encontra-se devidamente inserido em dois sistemas de regulação, com solicitações ativas.

Esclarecemos que, o paciente foi lançado em sistema próprio para busca de vaga na rede municipal conveniada ( HEG e SCMA), no entanto não existe prestador com essa sub especialidade.

No momento, o pedido encontra-se aguardando análise e autorização no sistema GERCON para SES e no SISLI para Goiânia.

Ressaltamos que a Prefeitura de Anápolis acompanha o caso dentro de suas atribuições e mantém o paciente regulado.”

Confira a nota da Prefeitura de Goiânia, na íntegra:

Anápolis não tem pactuação com Goiânia para a oferta de oncologia hematológica. O serviço precisa ser oferecido pelo município de Anápolis, que oferta o tratamento que o paciente precisa. 

Confira a nota da Secretaria do Estado de Saúde, na íntegra:

Informamos que a regulação do paciente José Ismael de Medeiros será feita diretamente pela Central de Regulação de Anápolis com a Central de Regulação de Goiânia. 

Isso porque a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás não detém acesso ao Hospital Araújo Jorge.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias