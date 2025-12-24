Conheça os 4 tipos de peixe do mar com pouco espinho, carne macia e muito sabor

Opções são ideais para quem busca praticidade na cozinha, preparo rápido e refeições mais seguras para toda a família

Isabella Valverde - 24 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Para quem gosta de peixe, mas evita espécies cheias de espinhos, algumas opções do mar se destacam pela carne macia, sabor suave e facilidade no preparo.

Além disso, esses peixes costumam agradar até quem não tem o hábito de consumir frutos do mar com frequência.

A seguir, confira quatro tipos de peixe do mar com pouco espinho, muito usados na culinária brasileira.

Linguado

Carne branca, extremamente macia e quase sem espinhos aparentes. Além disso, tem sabor delicado e combina bem com grelhados, assados e preparos na manteiga.

Pescada-amarela

Bastante popular no Brasil, apresenta filés largos e poucos espinhos. Por isso, funciona bem em moquecas, ensopados e frituras, mantendo textura firme e sabor marcante.

Garoupa

Considerada um peixe nobre, tem carne firme, suculenta e baixo índice de espinhos. Ao mesmo tempo, aceita diferentes preparos, como grelhados, caldeiradas e pratos mais elaborados.

Robalo

Muito apreciado pela gastronomia, possui carne branca, leve e com poucos espinhos. Dessa forma, é uma escolha frequente para assados inteiros, grelhados ou receitas ao forno com legumes.

Embora todo peixe exija atenção no consumo, essas espécies facilitam bastante o preparo e reduzem o risco de espinhos, especialmente para crianças e idosos.

Além disso, todas são fontes importantes de proteína de alta qualidade, ômega-3 e minerais essenciais.

Assim, ao escolher peixes do mar com menos espinhos, é possível unir sabor, praticidade e segurança, tornando o consumo mais frequente e agradável no dia a dia.

