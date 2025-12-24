Varejista com faturamento milionário, 16 lojas e centro logístico vende toda a operação

A movimentação chama atenção não apenas pelos números, mas também pelo reposicionamento das empresas envolvidas

Pedro Ribeiro - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O milionário faturamento de uma tradicional rede de materiais de construção entrou no centro das atenções após a confirmação da venda de toda a operação no Sul do Brasil.

A transação envolve uma varejista com 16 lojas em funcionamento, centro logístico próprio e uma base de clientes consolidada, o que reforça o peso econômico e estratégico do negócio.

A movimentação chama atenção não apenas pelos números, mas também pelo reposicionamento das empresas envolvidas em um setor que segue competitivo e em constante transformação.

Uma venda que muda o cenário do varejo regional

A Saint-Gobain concluiu a venda da rede Tumelero, especializada em materiais de construção e com forte presença no Rio Grande do Sul.

A operação passou para o controle do Grupo GG10, que amplia sua atuação no segmento ao incorporar uma estrutura já consolidada.

Embora o valor da negociação não tenha sido divulgado, o histórico da empresa deixa claro o porte da operação.

O faturamento milionário da Tumelero gira em torno de 40 milhões de euros por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 248,6 milhões na cotação atual.

Quem é a varejista vendida

A Tumelero construiu sua trajetória concentrando atividades no Rio Grande do Sul.

Ao longo dos anos, a empresa estruturou uma rede de 16 lojas físicas e um centro logístico responsável pelo abastecimento das unidades.

Esse modelo permitiu ganhos de escala, eficiência na distribuição e proximidade com o consumidor local.

Assim, o faturamento milionário se manteve como reflexo direto dessa estratégia regional bem definida.

O que muda com a chegada do novo controlador

Para o Grupo GG10, a aquisição representa mais do que a compra de lojas.

O grupo passa a contar com uma infraestrutura completa, que inclui logística própria e uma base de clientes já fidelizada.

Além disso, a compra permite integrar a Tumelero a outras marcas do grupo que já atuam no Sul do país.

Com isso, a expectativa é gerar sinergias operacionais, ampliar portfólio e fortalecer a presença no mercado de construção.

Estratégia global por trás da decisão

Do outro lado, a venda faz parte de um movimento mais amplo da Saint-Gobain.

A companhia vem reorganizando seus ativos globalmente, priorizando frentes estratégicas e desinvestindo em operações consideradas menos centrais.

Mesmo com a saída da Tumelero, a empresa mantém presença relevante no Brasil.

A atuação segue forte por meio da rede Telhanorte, que conta com dezenas de lojas e centros de distribuição, especialmente no Estado de São Paulo.

Um mercado em constante reorganização

A venda de uma rede com faturamento milionário evidencia como o varejo de materiais de construção passa por ajustes constantes.

Grupos buscam escala, eficiência logística e marcas consolidadas para enfrentar a concorrência e as oscilações do setor.

Ao mesmo tempo, grandes multinacionais revisam suas carteiras para concentrar esforços onde enxergam maior retorno estratégico.

Assim, a operação envolvendo a Tumelero reflete uma tendência mais ampla de reorganização no mercado brasileiro.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!