A cidade mais chuvosa do Brasil, com quase 7.000 mm de chuva por ano

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Prefeitura de Calçoene)

Já se perguntou qual cidade leva o título de município mais chuvoso do Brasil?

Em um país conhecido pelo calor e pela diversidade climática, existe uma cidade onde a chuva faz parte da rotina, molda a paisagem e influencia diretamente o modo de vida da população. Estamos falando de um lugar onde os volumes anuais impressionam até especialistas.

Localizada no extremo norte do país, Calçoene chama atenção por registrar índices de precipitação que colocam o Brasil no topo do ranking das regiões mais úmidas da América do Sul.

Onde fica a cidade mais chuvosa do Brasil

A cidade está situada no estado do Amapá, próxima ao litoral e sob forte influência do Oceano Atlântico.

Além disso, a região faz parte da Amazônia Legal, o que ajuda a explicar os altos volumes de chuva ao longo do ano.

Por causa dessa posição geográfica estratégica, a cidade convive com um clima quente e extremamente úmido, com precipitações frequentes em praticamente todos os meses.

Quanta chuva cai ao longo do ano

Segundo levantamentos climáticos, Calçoene apresenta uma média anual que ultrapassa os 4.000 milímetros de chuva.

Esse número, por si só, já é considerado muito elevado para os padrões brasileiros.

No entanto, em anos considerados atípicos, o volume impressiona ainda mais.

Em 2000, por exemplo, os registros indicaram quase 7.000 milímetros de chuva em um único ano, um valor raríssimo mesmo em regiões tropicais.

Para efeito de comparação, essa cidade chega a registrar quase três vezes mais chuva do que grandes metrópoles como São Paulo.

O que explica tanta chuva nessa região

A explicação passa por uma combinação de fatores naturais.

Primeiro, a cidade está próxima à linha do Equador, o que a coloca sob influência direta da Zona de Convergência Intertropical, um cinturão de nuvens carregadas que provoca chuvas intensas e frequentes.

Além disso, a Floresta Amazônica exerce papel fundamental.

A grande quantidade de vegetação libera umidade na atmosfera, reforçando a formação de nuvens e tempestades.

Soma-se a isso a proximidade com o litoral e a presença de rios caudalosos, que contribuem para a circulação constante de massas de ar úmidas.

Como a chuva influencia o dia a dia

Na prática, a chuva faz parte da identidade da cidade. Ela influencia desde a agricultura até a mobilidade urbana.

Por isso, moradores se adaptaram ao clima ao longo dos anos, com construções pensadas para o alto índice pluviométrico e uma rotina ajustada aos períodos de maior intensidade.

Ao mesmo tempo, toda essa água contribui para a riqueza ambiental da região, reforçando a biodiversidade e a importância ecológica do extremo norte do Brasil.

Um fenômeno climático que chama atenção

Embora o Brasil seja conhecido por seus climas variados, poucas cidades apresentam números tão expressivos.

Calçoene se destaca justamente por transformar a precipitação em parte central de sua história e de sua geografia.

Assim, quando o assunto é chuva, essa cidade do Amapá ocupa, com folga, o posto de mais chuvosa do país.

