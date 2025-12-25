Após vídeo de Márcio Corrêa com indireta, Triunfo Concebra rebate prefeito e diz o que ele deve fazer

Manifestação da concessionária sustenta que o acesso em estrada de chão é irregular e, por isso, não está asfaltado

Natália Sezil - 25 de dezembro de 2025

Triunfo Concebra rebateu o que o prefeito Márcio Corrêa (PL) falou sobre via marginal sem pavimentação. (Foto: Divulgação e Reprodução/Redes Sociais)

A Triunfo Concebra, concessionária responsável pela BR-060, rebateu o prefeito de Anápolis Márcio Corrêa (PL) e apontou o que precisa ser feito para que sejam resolvidos os problemas mencionados pelo gestor às margens da rodovia.

A resposta acontece dois dias após um vídeo publicado por Márcio, onde ele anda pelas vias marginais e aponta questões como buracos, lama, poeira e pistas estreitas.

O prefeito critica que o espaço ainda não esteja asfaltado, e reclama que os moradores dos bairros Tesouro, Santo Antônio e Alvorada não conseguem mais acessar diretamente a BR-060.

Com os acessos laterais fechados, eles precisam passar por vias sem pavimentação ou enfrentar congestionamento no trevo da Havan.

Na ocasião, ocorrida na última terça-feira (23), Márcio afirmou: “Para fazer o posto de pedágio lá tinha dinheiro, né? Para cobrar não falta recurso para montar estrutura, enlarguecer. Falta agora aqui. Olha aqui que porcaria”.

Nesta quinta-feira (25), a Triunfo se posicionou. Em nota, compartilhou que “a estrada não pavimentada divulgada em vídeo recente não se trata de uma via marginal sob responsabilidade da Concessionária”.

Em vez disso, seria um acesso irregular dentro da faixa de domínio da rodovia, que funciona sem autorização ou projeto aprovado.

Em resposta à fala de Márcio, que disse que buscaria soluções mesmo que o problema não fosse de responsabilidade da Prefeitura, a concessionária orientou sobre o que precisa ser feito: “Para qualquer intervenção, pavimentação ou abertura de novos acessos à rodovia, deve ser formalmente apresentado o Projeto de Interesse de Terceiro”.

De acordo com a Triunfo, isso estaria aliado à análise técnica e dependeria da aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Confira a nota completa:

A Triunfo Concebra esclarece que a estrada não pavimentada divulgada em vídeo recente não se trata de uma via marginal sob responsabilidade da Concessionária, conforme Termo de Arrolamento e Transferência de Bens assinado entre a Concessionária e o Poder Concedente em 2014, quando da assunção do sistema rodoviário. No local existe um acesso irregular dentro da faixa de domínio da rodovia, sem autorização ou projeto aprovado. A Concebra orienta ainda que para qualquer intervenção, pavimentação ou abertura de novos acessos à rodovia deve ser formalmente apresentado o Projeto de Interesse de Terceiro, que passa por análise técnica da Concessionária e aprovação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Anápolis!