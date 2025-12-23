“Para fazer o posto de pedágio tinha dinheiro”, reclama Márcio Corrêa sobre descaso da Triunfo Concebra

Em visita ao local, o prefeito de Anápolis prometeu “dar um jeito” na situação mesmo não sendo de competência do município

Danilo Boaventura - 23 de dezembro de 2025

Márcio e o secretário Thiago de Sá em visita na região do Tesouro. (Imagem: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para criticar a situação das vias marginais da BR-060, sob responsabilidade da concessionária Triunfo Concebra.

Durante visita aos bairros Tesouro, Santo Antônio e Alvorada, ele apontou abandono, falta de manutenção e dificuldades enfrentadas diariamente por moradores da região.

Nas imagens divulgadas, o chefe do Executivo Municipal aparece caminhando pelas vias laterais da rodovia e destaca problemas como buracos, lama, poeira e pistas estreitas.

Segundo ele, a precariedade contrasta com os investimentos feitos pela concessionária em estruturas de cobrança de pedágio ao longo da BR.

“Para fazer o posto de pedágio lá tinha dinheiro, né? Para cobrar não falta recurso para montar estrutura, enlarguecer. Falta agora aqui. Olha aqui que porcaria”, afirmou, ao mostrar as condições da via.

Márcio também criticou o fechamento de acessos laterais que ligavam os bairros diretamente à rodovia. De acordo com o prefeito, a medida comprometeu a mobilidade urbana e deixou motoristas sem alternativas viáveis de deslocamento.

Segundo o o gestor municipal, a concessionária acabou “trancando a cidade”, obrigando quem mora na região a enfrentar congestionamentos intensos no trevo da Havan ou a trafegar por vias marginais sem pavimentação.

“O pessoal para acessar a cidade precisa passar pela BR. Agora não tem saída na BR. Isso é realidade da cidade aí”, disse.

Apesar de reconhecer que a manutenção da faixa de domínio da rodovia é de responsabilidade federal e da concessionária, Márcio garantiu que a Prefeitura de Anápolis não ficará omissa diante do problema.

Ele afirmou que a Administração Municipal irá buscar soluções para minimizar os transtornos enfrentados na região.

“Nós vamos dar um jeito disso aqui, pessoal. Mas principalmente é liberar esse pessoal aqui para ter acesso à BR”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Márcio Corrêa (@oficialmarciocorrea)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!