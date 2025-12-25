Cidade pouco conhecida na Amazônia surpreende turistas com paisagens e natureza preservada

Destino reúne floresta intacta, cachoeiras de águas cristalinas e clima de tranquilidade que vem conquistando visitantes

25 de dezembro de 2025

Longe dos roteiros mais tradicionais da Amazônia, uma cidade vem chamando atenção de quem busca natureza preservada, silêncio e experiências autênticas.

Localizada no interior do Amazonas, Presidente Figueiredo tem se destacado como um dos destinos mais surpreendentes da região, apesar de ainda ser pouco conhecida fora do Norte do país.

Conhecida como a “terra das cachoeiras”, a cidade abriga mais de uma centena de quedas-d’água espalhadas por áreas de floresta densa.

Muitas delas ficam a poucos minutos do centro urbano, o que facilita o acesso e torna o passeio ainda mais atrativo para turistas que desejam contato direto com a natureza sem longos deslocamentos.

Além das cachoeiras, Presidente Figueiredo oferece grutas, corredeiras, trilhas ecológicas e rios de águas claras, cercados por vegetação amazônica praticamente intacta. O cenário atrai tanto aventureiros quanto visitantes que buscam descanso e contemplação.

Outro ponto que chama atenção é o clima de cidade tranquila, com boa infraestrutura para receber turistas, mas sem o excesso de movimento comum em destinos mais famosos. Pequenas pousadas, restaurantes regionais e guias locais ajudam a tornar a experiência mais acolhedora.

A cidade está situada a cerca de 100 quilômetros de Manaus, com acesso pela BR-174, o que facilita a chegada de quem visita a capital amazonense e deseja explorar novos destinos. Apesar da proximidade, o contraste com o ambiente urbano é imediato.

Turistas que passam pela região costumam destacar a sensação de estar imerso na floresta, mesmo estando próximos da área urbana. A fauna, a flora e os sons naturais fazem parte do cotidiano local, criando uma experiência difícil de encontrar em outros destinos brasileiros.

Com o crescimento do interesse por ecoturismo e turismo sustentável, Presidente Figueiredo começa a ganhar espaço no radar de viajantes atentos a destinos menos explorados. Ainda assim, mantém o charme de lugar preservado, longe do turismo em massa.

Assim, no coração da Amazônia, essa cidade pouco conhecida prova que não é preciso ir longe para encontrar paisagens impressionantes, natureza intacta e uma conexão real com a floresta.

