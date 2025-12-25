Goiano legítimo, Leonardo ganha sacola de pequi e galinha de presente de Natal

Momentos da festa da Família Costa e convidados reuniu famosos, que postaram tudo nas redes sociais

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Reação do cantor foi bem humorada. (Foto: Captura)

O cantor Leonardo pode até ter “mudado” de nora, mas o que ele não muda, por nada, é o nível de legitimidade de ser um “goiano pé rachado”. A situação reforçada pelo o que aconteceu na festa de Natal da Família Costa e convidados.

Na troca de presentes, o dono do hit “Rumo a Goiânia”, mais um sinal que prova o orgulho que tem do estado, ganha, nada mais, nada menos, que uma galinha e uma sacola cheia de pequis do influenciador Odorico Reis.

O vídeo da entrega dos “mimos” foi publicado na noite desta quarta-feira (24), por João Victor Cocá, amigo de Zé Felipe. Pelos stories do Instagram, Leonardo aparece segurando a galinha de ponta cabeça pelas pernas e uma sacola de pequi em ambas as mãos, enquanto abraça quem o presenteou.

O clima era totalmente festivo e revela que tudo foi levado na brincadeira, com o cantor sugerindo, com bom humor, que os presentes seriam o prato do “almoço de Natal”. “Melhor presente!”, disse.

Além de Zé Felipe, Ana Castela e as filhas de Virginia, também estavam presentes na festa de Natal, Poliana Rocha, esposa do cantor, João Guilherme, o filho mais novo, os pais de Ana e os influenciadores.

Foi no Instagram de Odorico Reis que a cantora famosa segurou a galinha, demonstrando que o animal não iria para a panela. “Decidi cuidar”, disse Ana Castela. Em seguida, vem a cena de Maria Alice e Maria flor brincando com a ave.

A cantora Ana Castela decidiu cuidar da galinha. Filhas de Virgínia brincam com a ave. (Foto: Captura).

No Natal da família e convidados, ainda teve bingo com prêmios generosos e muita música, animando os que ali estiveram.

 

 

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

