Identificado motociclista que perdeu a vida em acidente no Parque Ateneu, em Goiânia

Vítima, que tinha apenas 34 anos, estava sozinha na moto e morreu no local

Da Redação Da Redação -
Identificado motociclista que perdeu a vida em acidente no Parque Ateneu, em Goiânia
(Foto: Reprodução)

Um motociclista de 34 anos, identificado como Jonathan Pablo de Oliveira Silva, morreu no final da tarde desta quinta-feira (25) após sofrer uma queda de moto no Parque Atheneu, em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, ele estava sozinho em uma Honda CG vermelha quando o acidente aconteceu.

O caso foi registrado no cruzamento da Rua 105 com a Avenida Parque Atheneu.

Leia também

Informações preliminares da Polícia Militar apontam que Jonathan passava pela rua e, ao entrar na avenida, perdeu o controle da direção e caiu.

O corpo dele e a moto foram parar no canteiro central que divide as pistas.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas uma médica da corporação apenas pôde confirmar a morte do motociclista ainda no local.

O acidente será agora investigado pela Polícia Civil para apurar o que pode ter provocado a queda.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias