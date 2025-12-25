Identificado motociclista que perdeu a vida em acidente no Parque Ateneu, em Goiânia
Vítima, que tinha apenas 34 anos, estava sozinha na moto e morreu no local
Um motociclista de 34 anos, identificado como Jonathan Pablo de Oliveira Silva, morreu no final da tarde desta quinta-feira (25) após sofrer uma queda de moto no Parque Atheneu, em Goiânia.
Conforme apurado pelo Portal 6, ele estava sozinho em uma Honda CG vermelha quando o acidente aconteceu.
O caso foi registrado no cruzamento da Rua 105 com a Avenida Parque Atheneu.
Informações preliminares da Polícia Militar apontam que Jonathan passava pela rua e, ao entrar na avenida, perdeu o controle da direção e caiu.
O corpo dele e a moto foram parar no canteiro central que divide as pistas.
Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas uma médica da corporação apenas pôde confirmar a morte do motociclista ainda no local.
O acidente será agora investigado pela Polícia Civil para apurar o que pode ter provocado a queda.
