Identificado motociclista que perdeu a vida em acidente no Parque Ateneu, em Goiânia

Vítima, que tinha apenas 34 anos, estava sozinha na moto e morreu no local

Da Redação - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um motociclista de 34 anos, identificado como Jonathan Pablo de Oliveira Silva, morreu no final da tarde desta quinta-feira (25) após sofrer uma queda de moto no Parque Atheneu, em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, ele estava sozinho em uma Honda CG vermelha quando o acidente aconteceu.

O caso foi registrado no cruzamento da Rua 105 com a Avenida Parque Atheneu.

Informações preliminares da Polícia Militar apontam que Jonathan passava pela rua e, ao entrar na avenida, perdeu o controle da direção e caiu.

O corpo dele e a moto foram parar no canteiro central que divide as pistas.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas uma médica da corporação apenas pôde confirmar a morte do motociclista ainda no local.

O acidente será agora investigado pela Polícia Civil para apurar o que pode ter provocado a queda.

