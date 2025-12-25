Jovem morre em saída de pista na GO-222, entre Nerópolis e Nova Veneza
Ele era a única pessoa dentro do automóvel, que caiu em barranco
Um jovem, de 22 anos, morreu depois que o carro que dirigia saiu da pista, na GO-222. Ele percorria o trecho entre Nerópolis e Nova Veneza.
O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira de Natal (25). O escuro se somou à chuva que atingiu a região, o que pode ter contribuído para a situação.
O jovem era a única pessoa dentro do veículo, que caiu em um barranco. Imagens feitas no local mostram que o carro foi parar entre as árvores às margens da rodovia.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os militares encontraram o motorista já sem vida. A dinâmica exata do acidente deve ser apurada pelas autoridades competentes.
