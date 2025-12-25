Ter visto não basta: conheça o país da Europa onde brasileiros não são bem-vindos mesmo com documentação em dia

Relatos de viajantes e dados oficiais mostram aumento nas recusas de entrada, mesmo entre quem chega com visto válido e documentos regulares

Magno Oliver - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Portugal, historicamente visto como uma das portas de entrada mais acessíveis da Europa para brasileiros, passou a chamar atenção por um movimento inverso. Nos últimos anos, brasileiros têm relatado dificuldades para entrar no país mesmo com visto aprovado, passaporte válido e documentação em dia.

O número de recusas de entrada cresceu de forma expressiva. Autoridades portuguesas registraram um aumento significativo de brasileiros barrados na imigração, especialmente em aeroportos como Lisboa e Porto. Em muitos casos, os viajantes afirmam que cumpriam todos os requisitos exigidos previamente.

Entre os principais motivos alegados pelos agentes de fronteira estão dúvidas sobre o real objetivo da viagem, falhas na comprovação de hospedagem, falta de passagem de retorno ou questionamentos sobre recursos financeiros. Ainda assim, há relatos de brasileiros que apresentaram todos esses documentos e, mesmo assim, tiveram a entrada negada.

A situação tem gerado frustração porque o Brasil faz parte da lista de países isentos de visto para estadias curtas no Espaço Schengen, o que cria a expectativa de entrada facilitada. No entanto, especialistas explicam que o visto ou a isenção não garantem automaticamente o ingresso no país, já que a decisão final cabe ao agente de imigração.

Outro fator apontado é o endurecimento da política migratória portuguesa diante do aumento do fluxo de estrangeiros. O país vive pressão sobre moradia, serviços públicos e mercado de trabalho, o que levou a uma fiscalização mais rigorosa nas fronteiras.

Apesar disso, é importante destacar que Portugal continua abrigando uma das maiores comunidades brasileiras no exterior, com centenas de milhares de residentes legais. Ou seja, o problema não atinge todos, mas vem afetando principalmente turistas, estudantes e pessoas em processos iniciais de mudança.

Para reduzir riscos, especialistas recomendam que brasileiros levem documentação impressa e organizada, incluindo comprovantes de hospedagem, seguro-viagem, passagem de volta, recursos financeiros e, se possível, cartas explicativas sobre o objetivo da viagem.

O cenário reforça uma lição importante: ter visto ou documentação regular não é garantia absoluta de entrada na Europa. Em Portugal, ao menos por ora, brasileiros precisam redobrar a atenção antes de embarcar.

