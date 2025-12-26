6 signos que vão encontrar o amor verdadeiro na virada do ano

O fim de um ciclo e o início de outro podem abrir caminho para romances intensos, reencontros e conexões que parecem escritas nas estrelas

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Katie Salerno)

A virada do ano é aquele momento em que muita gente faz promessas, renova esperanças e… acredita que o coração pode ganhar uma nova chance. E, para a astrologia, esse período costuma ser marcado por energia de recomeço, encontros inesperados e decisões importantes no amor.

Se você vem sentindo que o romance está “batendo na porta”, pode ser um sinal de que o universo está alinhando as coisas.

A seguir, confira 6 signos que têm mais chances de encontrar o amor verdadeiro na virada do ano — seja em uma paixão repentina, uma reconciliação ou um relacionamento que começa com cara de destino.

1) Áries

A energia de recomeço combina com Áries, e a virada do ano tende a mexer com a vida amorosa do signo de forma intensa. O ariano pode se surpreender com alguém que aparece “do nada”, mas que se encaixa perfeitamente no momento atual.

Dica: não tenha medo de mostrar interesse — só controle a pressa.

2) Touro

Touro entra em uma fase em que se sente mais seguro emocionalmente, e isso aumenta o magnetismo. O amor verdadeiro pode surgir em situações simples: um encontro com amigos, uma conversa despretensiosa ou até alguém que já estava por perto.

Dica: esteja aberto a mudar sua rotina e sair do “mesmo sempre”.

3) Câncer

Para Câncer, a virada costuma ser um período de cura e reconexão emocional. O amor verdadeiro pode aparecer como alguém que oferece acolhimento e estabilidade. Há grandes chances de o canceriano se envolver com alguém que tem intenção de construir algo sério.

Dica: confie mais no que sente, mas evite idealizar demais.

4) Libra

Libra, que já é o signo do amor e dos relacionamentos, tende a viver uma virada poderosa. O coração fica mais leve, a autoestima sobe e o destino pode colocar alguém especial no caminho — principalmente em festas, viagens e eventos sociais.

Dica: escolha alguém que combine com seus valores, não só com sua estética.

5) Sagitário

Sagitário entra na virada do ano com energia de aventura, mas pode ser surpreendido por um sentimento mais profundo. A pessoa certa pode surgir em lugares diferentes, em viagens ou até por conexões online.

Dica: dê uma chance ao inesperado — o amor pode vir sem avisar.

6) Peixes

Peixes tende a viver um momento de conexão espiritual e emocional muito forte. Na virada, o signo pode encontrar alguém que parece “de outra vida”, com uma sintonia rara. Pode ser o início de um relacionamento com sensação de destino.

Dica: aproveite a magia, mas mantenha os pés no chão para não se machucar.

