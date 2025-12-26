Amigos pedem ajuda para encontrar ativista desaparecido há quase três semanas em Alto Paraíso de Goiás

João Paulo Vaz saiu para ajudar desconhecidos, no dia 07 de dezembro, e não foi mais visto

Natália Sezil - 26 de dezembro de 2025

Ativista João Paulo Vaz da Silva, de 27 anos, está desaparecido desde o dia 07 de dezembro. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ativista João Paulo Vaz da Silva, de 27 anos, está desaparecido desde o dia 07 de dezembro. Amigos pedem ajuda para encontrá-lo, em Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros.

Conhecido como João Planta, ele tem cerca de 1,75 m de altura, é magro, de pele clara e cabelos castanhos curtos. Tem olhos castanhos, usa barba e aparelho dentário.

Coletor de plantas e biólogo, o jovem foi visto pela última vez na região da Cidade Alta. Segundo divulgado por amigos, o ativista desapareceu após sair de casa para ajudar dois homens desconhecidos a desatolarem um carro.

Por conta da situação, teria saído “apenas com a roupa do corpo”, sem carregar pertences. O que algumas pessoas receiam é de que possa se tratar de uma emboscada. Elas defendem que o ativista é pacífico e não tem envolvimento com qualquer crime.

A preocupação se baseia em um acontecimento anterior: em abril de 2024, João foi atingido por um carro, que acelerou ao vê-lo pilotando uma motocicleta. A família pedia Justiça por acreditar que o atropelamento foi proposital – a investigação continua acontecendo.

Uma manifestação foi convocada para chamar atenção para o desaparecimento. A mobilização deve acontecer neste sábado (25), às 10h, na Feira do Produtor Rural, ao lado da Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás.

Amigos fazem um apelo: “Qualquer informação, por menor que pareça, pode ser fundamental. Às vezes, algo que foi visto como detalhe pode ajudar a refazer caminhos, esclarecer horários ou indicar pistas importantes. Pedimos que quem tenha visto algo diferente, quem tenha qualquer lembrança, informação ou suspeita, entre em contato”.

Em caso de informações, é possível contatar a Polícia Civil (PC) pelo número: (62) 3446-1127. A mobilização acontece pelo perfil @justicaporjoaoplanta no Instagram.

