Misturinha simples e potente para limpar o piso: deixa brilhando e perfuma a casa

Com poucos ingredientes que muita gente já tem em casa, a solução ajuda a remover sujeira do dia a dia e dá sensação de “piso renovado”

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Organize sem Frescura)

Quem cuida da casa sabe que limpar o piso é uma tarefa que parece nunca ter fim — principalmente em dias de chuva, quando a sujeira entra com facilidade, ou quando há crianças e pets circulando o tempo todo. A boa notícia é que existe uma misturinha simples e potente que ajuda a limpar com eficiência, sem precisar gastar com vários produtos diferentes.

A receita é prática, econômica e funciona muito bem para o dia a dia, ajudando a tirar a gordura leve, marcas de pés e aquela aparência “opaca” que o piso ganha com o tempo. O segredo está em combinar ingredientes que limpam sem deixar resíduo e ainda ajudam a perfumar o ambiente.

A mistura indicada é feita com água morna, detergente neutro, vinagre de álcool e um pouco de álcool (para acelerar a secagem e evitar marcas).

Em um balde, a dica é colocar cerca de 2 litros de água morna, adicionar 1 colher de sopa de detergente neutro, meio copo de vinagre e um pequeno jato de álcool. Depois, é só misturar bem e aplicar com pano de chão ou mop.

A água morna ajuda a soltar a sujeira mais rápido. O detergente entra para quebrar a gordura e facilitar a remoção das manchas. Já o vinagre atua como um aliado na limpeza, reduzindo odores e contribuindo para deixar o piso com aparência mais “viva”. Por fim, o álcool ajuda a secar mais rápido, o que diminui o risco de ficar com marcas ou aspecto engordurado.

Para usar corretamente, o ideal é varrer ou aspirar antes, evitando que a sujeira vire “lama” na hora de passar o pano.

Depois disso, o pano deve ser bem torcido, porque encharcar pode prejudicar alguns tipos de piso e também aumenta o tempo de secagem. Em áreas muito sujas, a dica é repetir o processo ou deixar o pano com a mistura agir por alguns segundos antes de esfregar.

Um ponto importante é que essa misturinha funciona muito bem em pisos frios, porcelanato e cerâmica, mas vale ter atenção em superfícies mais delicadas, como madeira e laminados, que não lidam bem com excesso de umidade ou produtos ácidos. Nesse caso, o melhor é reduzir o vinagre ou usar apenas água e detergente.

Se você quiser deixar um cheiro ainda mais agradável, dá para finalizar com algumas gotas de essência própria para limpeza ou amaciante diluído — mas sem exagerar para não deixar o piso escorregadio.

No fim, a dica é simples: com poucos itens e um jeito certo de aplicar, você consegue um piso limpo, com brilho e com aquele aspecto de casa recém-arrumada, sem precisar apelar para produtos caros.

