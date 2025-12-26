Mulher tem dente quebrado após ser espancada pelo companheiro em Anápolis

Agressões tiveram início ainda quando vítima e suposto autor estavam na rua

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2025

Imagem mostra interior de imóvel onde vítima foi encontrada em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma agressão brutal com direito a pisadas na cabeça deixou uma mulher, de 44 anos, extremamente ferida na noite da última quinta-feira (25), em Anápolis. Devido a gravidade da situação, a vítima chegou a ter um dente quebrado e diversos ferimentos pelo corpo.

A violência teve início ainda em via pública quando o suposto autor, de 40 anos, companheiro da mulher, começou a desferir diversos golpes. A motivação para o crime não foi esclarecida.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem chegou a pisar na cabeça da ex e, na sequência, a arrastou para o interior da residência – onde continuou com as agressões. Populares acionaram a Polícia Militar (PM) que se deslocou até o endereço.

Os militares conseguiram arrombar o portão do imóvel e, dentro dele, encontraram a vítima e o suspeito. A mulher apresentava diversos ferimentos no rosto, dente quebrado, além de lesões abertas com sangramento.

O suposto autor – que tentou resistir a abordagem – recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido até a delegacia, onde responderá pelo crime de violência doméstica.

Já a vítima foi encaminhada para realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, recebeu atendimento médico.

