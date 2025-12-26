Sicoob UniCentro Norte fecha 2025 com melhor resultado da história

Mesmo diante de desafios regulatórios e instabilidade internacional, cooperativa ultrapassa R$ 4 bilhões em ativos e amplia presença no Norte

Publieditorial - 26 de dezembro de 2025

Sicoob UniCentro Norte Brasileiro. (Foto: Divulgação)

Mesmo diante de um ano difícil — em que adaptação e desafios podem ser consideradas palavras-chave — o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro não se deixou abalar e encerra 2025 com o melhor resultado de sua história. A cooperativa está entre as 15 maiores do Sistema Sicoob.

Ao longo do ano, a instituição financeira precisou demonstrar força e se adequar à Resolução 4.966 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que reorganizou parâmetros operacionais e exigiu um esforço adicional de adaptação.

Além disso, a cooperativa enfrentou um cenário internacional instável, marcado por conflitos armados e medidas comerciais com impacto direto, como o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Ainda assim, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro manteve o ritmo de crescimento e conquistou números expressivos, superando a marca de R$ 4 bilhões em ativos. A instituição também registrou avanço em depósitos totais, capital social, operações de crédito e patrimônio líquido.

O resultado é reflexo de uma gestão estratégica, do compromisso com a solidez financeira e da proximidade com os cooperados — considerados pilares do modelo cooperativista.

E não parou por aí. Reforçando sua evolução e a qualidade do atendimento, a cooperativa expandiu sua atuação na região Norte do Brasil e passou a atender estados como Tocantins, Roraima, Rondônia e Amazonas.

Somado a isso, fortalecendo o papel das instituições financeiras na promoção do desenvolvimento regional, inclusão financeira e redução das desigualdades, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2025 como o “Ano Internacional das Cooperativas”.

Dentro desse contexto, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro reafirma seu compromisso com a sociedade e projeta para 2026 um ano ainda mais positivo, reforçando a relevância do cooperativismo como alternativa segura, moderna e competitiva.

Em 2026, a instituição celebra 30 anos de fundação — um marco histórico que evidencia sua solidez, maturidade institucional e a continuidade de um projeto construído ao lado dos cooperados ao longo de três décadas.

Atualmente, entre pessoas físicas e jurídicas, a cooperativa ultrapassa a marca de 80 mil cooperados, que participam diariamente do processo de crescimento da instituição.

Para 2026, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro projeta mais expansão, com avanço para outras cidades brasileiras e ampliação da presença em novos municípios. A cooperativa, por exemplo, prevê a abertura de uma nova agência em Boa Vista (RR).

Para o novo ano que se aproxima, a instituição reafirma sua missão de promover prosperidade, sustentabilidade e oportunidades por meio do cooperativismo de crédito.