Tire dúvidas sobre até quando dá para apostar na Mega da Virada 2025

Sorteio da loteria especial ocorre nesta quarta-feira (31), às 21h

Folhapress - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

CLAUDINEI QUEIROZ – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A 17ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão. Sem correção pela inflação, o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história.

O sorteio da loteria especial ocorre nesta quarta-feira (31), às 21h. As apostas podem ser feitas até às 20h do mesmo dia e o sorteio será a partir das 22h.

Não existindo apostas premiadas com seis números na Mega da Virada, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.

De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 6,7 milhões no primeiro mês.

Com o rendimento do primeiro mês, seria possível comprar 106 carros Renault Kwid 1.0 Zen, o popular mais barato do país, que custa R$ 62.858 na Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

