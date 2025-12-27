Batida na traseira termina em ameaças de morte e prejuízo de R$ 10 mil em Aparecida de Goiânia

Uma colisão de um carro contra a traseira de um caminhão na manhã deste sábado (27), em Aparecida de Goiânia, se tornou uma verdadeira confusão, envolvendo ameaças e danos ao veículo maior.



O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi acionada e, chegando ao local, ouviu todo o relato do condutor do caminhão de médio porte, que tem 40 anos. Tudo aconteceu na Cidade Vera Cruz.

Ele disse à corporação que, ao perceber o impacto do Chevrolet Prisma na traseira do Iveco que conduzia, notou que o condutor do veículo foi para cima dele, questionando se o primeiro tinha seguro, em tom ameaçador.

Assim, o caminhoneiro, entendendo que seria necessário avaliar a responsabilidade por conta de ter ocorrido uma colisão traseira, decidiu acionar justamente a PM.

Foi aí que os ânimos do condutor do veículo se exaltaram ainda mais, com o motorista do caminhão saindo do local para deixar aquela situação e cumprir com a intenção inicial, que seria uma mudança.



No deslocamento, o caminhoneiro percebeu uma perseguição até o endereço em que faria o serviço, só que quem o perseguia seria o motorista do Prisma, acompanhado de outro homem, desta vez em um veículo diferente do que se envolveu na colisão.



Temendo que algo acontecesse, ele se colocou na parte interna da residência, de onde ouviu mais ameaças do tipo: “Você vai ver, sai aqui fora que eu vou te matar!”.



Dali, o caminhoneiro não saiu e, depois de um tempo, percebendo que a dupla teria ido embora, saiu à porta onde o caminhão estava, visualizando o pior: o caminhão havia sido avariado pelos suspeitos.



O profissional disse aos militares que os prejuízos somam quase R$ 10 mil, porque o para-brisa foi quebrado e as portas do caminhão foram amassadas, incluindo os faróis, que também foram danificados.



Com as informações, inclusive com as características dos que teriam feito aquilo com o veículo dele, a corporação passou a procurar pela dupla. Eles ainda não foram localizados, mas a PM continua com as buscas para identificar os autores das ameaças e dos danos ao caminhão.