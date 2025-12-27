Impune, exploração sexual de meninos persiste no Afeganistão sob o Talibã

Mesmo proibida oficialmente, prática segue sem punição efetiva

Folhapress - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ONU)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A expulsão de organizações internacionais, o desmonte das estruturas de garantia dos direitos humanos, as restrições impostas às mulheres e a concentração de poder desde a volta do Talibã criaram um terreno fértil para a expansão do chamado “bacha bazi” (“dança de meninos”, na tradução literal) no Afeganistão.

O termo se refere a práticas que incluem desde apresentações em que meninos dançam com roupas femininas para entreter homens poderosos até casos de exploração sexual sistemática. Ainda que o “bacha bazi” seja oficialmente vetado pelo regime fundamentalista atualmente no poder, não há qualquer evidência de aplicação efetiva da proibição.

Muito anterior à ascensão do Talibã, a prática também envolve o recrutamento de meninos como guarda-costas, criados ou trabalhadores domésticos, em contextos nos quais são vítimas de abuso sexual.Com o aumento do autoritarismo e a falta de mecanismos de responsabilização, a atividade tende a crescer.

A expulsão de ONGs internacionais desde o retorno ao poder do Talibã e o desmonte das estruturas de garantia de direitos humanos deixaram o “bacha bazi” fora de qualquer controle, diz Charu Lata Hogg, fundadora do All Survivors Project (ASP), ONG que trabalha com violência sexual contra homens e meninos em contextos de conflito.

Com a retirada das mulheres da vida pública, cresceu o risco de exploração sexual de meninos. A ausência de relações normalizadas entre homens e mulheres ampliou a vulnerabilidade dos jovens. Isso reforça que a exclusão feminina não apenas aprofunda desigualdades de gênero, mas também expõe os meninos a maiores riscos, dizem especialistas.

A proibição da música e da dança também tende a empurrar algumas formas dessa prática ainda mais para a clandestinidade, afastando os meninos e adolescentes envolvidos de qualquer possibilidade de proteção, de acordo com a ASP. O monitoramento foi interrompido, e os números deixaram de ser contabilizados desde a volta do Talibã, afirma Hogg

O “bacha bazi” é histórico na região, mas, segundo Patti Grosman, da Human Rights Watch, piorou com os conflitos armados. Trata-se, diz ela, de uma forma de abuso de poder praticada por homens influentes generais, chefes locais ou empresários que “adotam ou contratam” meninos de famílias pobres, frequentemente sem alternativas de sobrevivência. “Está ligado ao poder, ao dinheiro e à impunidade”, diz Grosman.

Embora o Talibã diga que proíbe o “bacha bazi” por contrariar as leis islâmicas, há relatos de meninos sendo usados por comandantes da facção.

Antes mesmo da retomada do poder pelo Talibã, o “bacha bazi” já era endêmico entre forças policiais e militares afegãs. Durante a ocupação americana, a prática também não foi combatida. Militares dos EUA receberam instruções para ignorar os abusos cometidos por seus aliados locais, inclusive quando ocorriam dentro de bases conjuntas, segundo reportagens do The New York Times e registros judiciais.

O antropólogo Thomas Barfield, que pesquisou o Afeganistão nos anos 1970, explica que se trata de uma herança histórica no país. Ele traça paralelos com tradições da Grécia e Roma antigas e com as tradições persas marcadas pela sexualização estética de meninos. Ser histórico não significa, entretanto, que seja aceito pela sociedade.

“O ‘bacha’ é definitivamente sexualizado. Mesmo quando não há ato sexual, há um desejo latente que estrutura a relação”, explica Barfield. “E quando o ato ocorre, os homens envolvidos com a prática geralmente são casados e não se consideram homossexuais, o que revela o caráter de poder, não de orientação sexual dessa prática.”